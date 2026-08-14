شعری که قبل از شهادت سروده شد(حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم عبدالکریم پرهیزگار از نیروهای مبتکر و خلاق مهندسی سپاه بود که 22 مرداد سال 1365 متولد شد. او نهمین شهید شهرستان «جهرم» و اولین شهید مدافع حرم بخش «خفر» است که از سال ۱۳۷۷ به عضویت بسیج درآمد و دو دوره سه ساله نیز به‌عنوان فرمانده پایگاه مقاومت ولی‌عصر(عج) در روستای کراده به خدمت‌رسانی مشغول شد. وی در سال ۱۳۸۴ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و در تیپ نیروی مخصوص المهدی(عج) جهرم مشغول به خدمت شد و پس از چند سال با انتقال به تیپ مهندسی الهادی(ع) شهرستان «کوار» به عضویت گردان تخریب این یگان درآمد. شهید پرهیزگار در حین خدمت مقدس پاسداری، چندین مرحله با اعزام به شرق کشور و شهرستان سراوان برای مقابله با ‌اشرار شرق کشور حضور فعال داشت. او سه مرتبه نیز به سوریه اعزام شد. پدر شهید پرهیزگار در مصاحبه‌ای گفته بود: همرزمان فرزندم در مراسم اربعین او نقل می‌کردند، «اگر به لطف خداوند شهید پرهیزگار مقاومت و جانفشانی نمی‌کرد، جاده بوکمال به دست داعش می‌افتاد و به دنبال آن شهر بوکمال نیز به تصرف آنها درمی‌آمد و خدا می‌داند برای بازپس‌گیری شهر چقدر باید خسارت می‌دادیم و شهید تقدیم می‌کردیم.» شهید پرهیزگار، بار آخر قبل از اعزام و شهادت، این شعر را سروده و به فرزندش یاد داده بود که بخواند: «شهدا تو گوش من هی می‌خونن... کاروان داره میره، حسینیا جا نمونن...» و در نهایت 21 آذر ۱۳۹۶ در سوریه به آرزوی دیرینه خود رسید.