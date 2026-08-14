تاریخسازی دختران وزنهبرداری ایران در آسیا نوجوانان و جوانان کشورمان 56 مدال کسب کردند
سرویس ورزشی-
وزنهبرداران نوجوان و جوان ایران در حالی به کار خود در رقابتهای قهرمانی آسیا پایان دادند که در مجموع موفق به کسب ۵۶ مدال شدند.
در ادامه رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جوانان آسیا، روز گذشته جمعه 23 مرداد 1405 نمایندگان ایران در دستههای ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم به روی تخته رفتند و در پایان فرهاد قلیزاده سه مدال طلا و طاها نعمتیمقدم دو مدال نقره و یک برنز کسب کردند. در دسته ۱۱۰ کیلوگرم جوانان، فرهاد قلیزاده در یکضرب ابتدا وزنههای ۱۶۷ و ۱۷۲ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش سوم وزنه ۱۷۸ کیلوگرم را از دست داد. او با ثبت رکورد ۱۷۲ کیلوگرم در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلای یکضرب را به دست آورد. قلیزاده در دوضرب نیز ابتدا ۲۰۱ کیلوگرم را مهار کرد. تلاش دوم او روی ۲۰۸ کیلوگرم از دست رفت، اما در سومین حرکت وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی را بالای سر برد تا دومین طلای خود را کسب کند. این وزنهبردار ایرانی با ثبت مجموع ۳۸۲ کیلوگرم، در جایگاه نخست مجموع نیز ایستاد و با کسب سه مدال طلا عنوان قهرمانی دسته ۱۱۰ کیلوگرم جوانان آسیا را از آن خود کرد.
در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم جوانان نیز طاها نعمتیمقدم روی تخته رفت. او در یکضرب پس از ناکامی در مهار ۱۷۱ کیلوگرم، در تلاش دوم ۱۷۳ کیلوگرم را ثبت کرد، اما در حرکت سوم روی ۱۷۸ کیلوگرم ناکام ماند و با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال برنز یکضرب را به دست آورد.نعمتیمقدم در دوضرب عملکرد بهتری داشت و وزنههای ۲۱۰ و ۲۱۹ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش سوم وزنه ۲۲۴ کیلوگرم را از دست داد. او با این عملکرد مدال نقره دوضرب را کسب کرد. نماینده ایران در مجموع نیز با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال نقره مجموع را به دست آورد. به این ترتیب، در پایان رقابتهای این دو دسته، فرهاد قلیزاده با سه طلا و طاها نعمتیمقدم با یک نقره، یک برنز و یک نقره مجموع، کارنامه موفقی برای ایران رقم زدند. پرونده وزنهبرداری ایران در مسابقات نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا در حالی بسته شد که نمایندگان ایران در دو بخش پسران و دختران در مجموع موفق به کسب ۵۶ مدال شدند. ۲۸ طلا، ۱۳ نقره و ۱۵ برنز نتیجه عملکرد وزنهبرداران نوجوان و جوان ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی تاشکند بود.
نایب قهرمانی تاریخی دختران وزنهبرداری
رقابتهای مسابقات نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا با اتفاقات جالب توجهی برای وزنهبرداری ایران همراه بود. در پایان رقابتهای نوجوانان آسیا، تیم ملی وزنهبرداری دختران ایران در رقابتی نزدیک با ۵۳۴ امتیاز روی سکوی نایب قهرمانی آسیا ایستادند. در ردهبندی امتیازی این رقابتها تیم قزاقستان با ۵۵۱ امتیاز قهرمان نوجوانان آسیا شد و تیم ازبکستان میزبان با ۵۱۴ امتیاز، بعد از قزاقستان و ایران روی سکوی سوم تیمی ایستاد. این برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران بود که تیم ملی دختران نوجوان موفق شد عنوان نایب قهرمانی آسیا را بهدست آورد. تیم ملی نوجوانان ایران در این دوره از مسابقات موفق به کسب ۶ طلا، ۳ نقره و ۳ برنز شد. همچنین در پایان مسابقات وزنهبرداری قهرمانی نوجوانان آسیا در بخش پسران، تیم پسران ایران بعد از ازبکستان میزبان روی سکوی نایبقهرمانی ایستاد. در ردهبندی امتیازی مسابقات نوجوانان پسران آسیا، ازبکستان با ۵۵۳ امتیاز قهرمان شد و تیم نوجوانان ایران که با یک وزنهبردار کمتر به تاشکند اعزام شده بود با ۵۳۰ امتیاز روی سکوی دوم تیمی ایستاد. قزاقستان هم با
۵۰۶ امتیاز سوم شد. تیم ملی نوجوانان ایران در بخش پسران موفق به کسب ۹ طلا، ۴ نقره و ۲ برنز شد.
ستارهای به نام طاها نوجوان
بدون تردید یکی از ستارههای رقابتهای امسال، طاها نوجوان وزنهبردار ایرانی بود که موفق به کسب سه مدال طلا و ثبت چندین رکورد آسیا و جهان شد. طاها نوجوان در حرکت یکضرب کار خود را با مهار موفق وزنههای
۱۶۵ و ۱۷۰ کیلوگرم آغاز کرد و در سومین تلاش نیز وزنه ۱۷۶ کیلوگرمی را بالای سر برد. او با این رکورد ضمن کسب مدال طلای یکضرب، رکورد آسیا و جهان این رده سنی را نیز به نام خود ثبت کرد.
نماینده ایران در دوضرب نیز ابتدا ۲۰۵ کیلوگرم را مهار کرد و در تلاش دوم موفق به ثبت ۲۱۵ کیلوگرم شد. او در تلاش سوم بار دیگر وزنه ۲۱۵ کیلوگرمی را انتخاب کرد اما آن را از دست داد. با این حال، همان رکورد ۲۱۵ کیلوگرم برای کسب مدال طلای دوضرب کافی بود و طاها نوجوان با ثبت مجموع ۳۹۱ کیلوگرم، طلای مجموع را نیز از آن خود کرد.این وزنهبردار نوجوان با رکورد ۲۱۵ کیلوگرم در دوضرب، رکورد دوضرب و مجموع جهان را نیز به نام خود ثبت کرد تا یکی از درخشانترین نمایشهای کاروان ایران در این رقابتها را به ثبت برساند. در همین دسته، پوریا عباسپوریان نیز عملکرد قابل توجهی داشت. او در یکضرب هر سه وزنه ۱۵۸، ۱۶۶ و ۱۷۵ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد و به مدال نقره رسید. عباسپوریان در دوضرب نیز وزنههای ۱۹۵ و ۲۰۶ کیلوگرم را مهار کرد، اما در تلاش سوم روی وزنه ۲۱۴ کیلوگرم موفق نبود. او با مجموع ۳۱۸ کیلوگرم، دو مدال نقره دیگر در دوضرب و مجموع به دست آورد.