ایران و روسیه در کازان به مصاف هم می‌روند

تیم ملی فوتبال ایران ۷ مهر در شهر کازان روسیه به مصاف این تیم خواهد رفت. طبق اعلام فدراسیون فوتبال روسیه، نتیجه این مسابقه در رنکینگ فیفا محاسبه خواهد شد. پیش از این تیم ملی فوتبال ایران در دو دیدار دوستانه مقابل روسیه قرار گرفته که یک تساوی و یک شکست را مقابل این تیم ثبت کرده است.

ژاوی سرمربی هلند شد

فدراسیون فوتبال هلند اعلام کرد ژاوی با قراردادی چهار ساله تا سال 2030 به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور انتخاب شده است. ژاوی جانشین رونالد کومان شد که در پی شکست هلند مقابل مراکش در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 از سمت سرمربیگری این تیم کناره‌گیری کرد.