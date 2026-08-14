معرفی رئیس جدید فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، طی ٢ دور رأی‌گیری به مجتبی ملکی برای تصدی چهارسال آینده این فدراسیون رای مثبت دادند.

مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام سه‌شنبه 20 مرداد به ریاست سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و با حضور کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها و مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک شد و در پایان مجتبی ملکی در دور دوم با کسب 35 رای رئیس این فدراسیون شد. در این انتخابات محمد نصیری ١٥ رای کسب کرد. ملکی در سه دوره رقابت‌های مردان آهنین، نایب قهرمان شد و در دو دوره رقابت‌های کشوری قوی‌ترین مردان ایران، قهرمان شد.