معاون وزیر ورزش گفت: اجازه نمی‌دهیم افراد فاسد در ورزش حضور پیدا کنند.

سید محمدشروین اسبقیان در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درخصوص پرورش اندام و بدنسازی امیدواریم شرایط خوبی ایجاد شود. نباید به‌گونه‌ای باشد که برای یک دوره آموزشی، 600 نفر بیایند.

این یک خیانت است و نباید سیستم ورزش بر هم بخورد. ما در حوزه معاونت قهرمانی اجازه فساد را نمی‌دهیم و این دستور وزیر ورزش است. ما اجازه نمی‌دهیم افراد فاسد در ورزش حضور پیدا کنند و در این راه تهمت می‌شنویم. از همه می‌خواهم مبارزه با فساد را در اولویت قرار بدهند.

برخی گفتند که من به دادگاه فراخوانده شده و به قید ضمانت آزاد شده‌ام. این دروغ محض است. ما باید پرچمدار حق و عدالت و شرافت باشیم.