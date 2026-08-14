کد خبر: ۳۳۵۹۳۵
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
اسبقیان: اجازه حضور افراد فاسد در ورزش را نمیدهیم
معاون وزیر ورزش گفت: اجازه نمیدهیم افراد فاسد در ورزش حضور پیدا کنند.
سید محمدشروین اسبقیان در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درخصوص پرورش اندام و بدنسازی امیدواریم شرایط خوبی ایجاد شود. نباید بهگونهای باشد که برای یک دوره آموزشی، 600 نفر بیایند.
این یک خیانت است و نباید سیستم ورزش بر هم بخورد. ما در حوزه معاونت قهرمانی اجازه فساد را نمیدهیم و این دستور وزیر ورزش است. ما اجازه نمیدهیم افراد فاسد در ورزش حضور پیدا کنند و در این راه تهمت میشنویم. از همه میخواهم مبارزه با فساد را در اولویت قرار بدهند.
برخی گفتند که من به دادگاه فراخوانده شده و به قید ضمانت آزاد شدهام. این دروغ محض است. ما باید پرچمدار حق و عدالت و شرافت باشیم.