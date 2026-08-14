فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۹۳۵
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

اسبقیان: اجازه حضور افراد فاسد در ورزش را نمی‌دهیم

معاون وزیر ورزش گفت: اجازه نمی‌دهیم افراد فاسد در ورزش حضور پیدا کنند.
سید محمدشروین اسبقیان در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درخصوص پرورش اندام و بدنسازی امیدواریم شرایط خوبی ایجاد شود. نباید به‌گونه‌ای باشد که برای یک دوره آموزشی، 600 نفر بیایند.
 این یک خیانت است و نباید سیستم ورزش بر هم بخورد. ما در حوزه معاونت قهرمانی اجازه فساد را نمی‌دهیم و این دستور وزیر ورزش است. ما اجازه نمی‌دهیم افراد فاسد در ورزش حضور پیدا کنند و در این راه تهمت می‌شنویم. از همه می‌خواهم مبارزه با فساد را در اولویت قرار بدهند. 
برخی گفتند که من به دادگاه فراخوانده شده و به قید ضمانت آزاد شده‌ام. این دروغ محض است. ما باید پرچمدار حق و عدالت و شرافت باشیم.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

فلسفه بلاها و مصیبت‌ها(حکایت خوبان)

شیوه احراز سکونت افراد برای دریافت کالابرگ

شبهه هدف خلقت انسان(پرسش و پاسخ)

تفاوت مفهوم صلح با آتش‌بس

فلسفه خلقت انسان (چراغ راه)

نبرد با زامبی‌ها؛ حمله آخرالزمانی به منجی‌گرایی دینی!

جایگاه انقلاب اسلامی در تاریخ

چگونگی رسیدن به سعادت یا شقاوت از راه فقر و ثروت

نقش محوری دعا در رویارویی با دشمنان

دروغ؛ عوامل و پیامدهای آن