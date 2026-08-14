رقابت ۱۵ بازیکن والیبال برای حضور در ترکیب ۱۴ نفره آسیایی
تمرینات تیم ملی والیبال از دیروز با حضور ۱۵ بازیکن پیگیری میشود تا از میان آنها ترکیب ۱۴ نفره اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص شود.
با اعلام روبرتور پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال، از دیروز تنها ۱۵ بازیکن در تمرینات حاضر بودند تا برای قرار گرفتن در فهرست نهائی ۱۴نفره، تمرینات خود را در یک هفته سخت، فشرده و تعیینکننده زیر نظر کادر فنی پیگیری کنند. اسامی ۱۵ بازیکنان حاضر در تمرینات به این شرح است: عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودیپور، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، محمدنیما باطنی، محمد ولیزاده، علی حاجیپور، امین اسماعیلنژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرتپور، حسین حاجیکلاته.
بر اساس برنامهریزی انجام شده آخرین هفته تمرینات تیم ملی از دیروز در کمپ تیمهای ملی والیبال پیگیری شد تا در پایان این مرحله اسامی ۱۴ بازیکن ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا مشخص شود. تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه تهران را به مقصد اردوی تدارکاتی روسیه ترک خواهد کرد و پس از حضور در تورنمنت بینالمللی و دیدار با تیمهای روسیه، کوبا و بلاروس در شهر اوفا، دو دیدار دوستانه با تیم باشگاهی دینامو انجام خواهد داد و سپس جهت شرکت در قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی راهی ژاپن میشود.