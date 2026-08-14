دنیامالی: بازسازی آزادی طبق مقررات فیفا بود
وزیر ورزش و جوانان گفت: در بازسازی ورزشگاه آزادی براساس مقررات فیفا و AFC کار کردیم.
احمد دنیامالی در حاشیه بازدید از اردوی تیم ملی ووشو، درخصوص آخرین شرایط آمادهسازی ورزشگاه آزادی اظهار داشت: ورزشگاه آزادی سن زیادی دارد و مطالعاتی که از گذشته انجام شده بود، نیاز به بازسازی و شمعریزی داشتیم. در فضاهای بسته و محدود که کار انجام میشود، بسیار سخت است و ضمن اینکه ما موظف بودیم سازه استادیوم را دوباره بازطراحی کنیم و براساس آن شمعهای کمکی زیادی را احداث کنیم. طبق مقررات فیفا و AFC فضاهای پشتیبانی و فضاهایی که برای VAR و میکسدزون و همه الزاماتی که نیاز بود را ایجاد کردیم و یک کار جدیدی انجام شده است. وی ادامه داد: دوستان هم توجه ندارند که ما 15 ماه است که در جنگ هستیم و منابعمان محدود است و نباید یکطرفه صحبت کنیم. عمده بحثی که در ورزشگاه آزادی داریم، تقریباً به اتمام رسیده است.