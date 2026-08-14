تغییر استراتژی نظامی ژاپن از دفاع به «تهاجم نظامی به اهداف دور»
گزارش جدید وزارت دفاع ژاپن نشان میدهد توکیو در حال تبدیل برنامههای نظامیاش به یک ساختار امنیتی و اطلاعاتی یکپارچه است که هدف از آن تنها دفاع از خاک ژاپن نیست، بلکه ایجاد توانایی حملات دوربرد است.
به گزارش ایرنا از راشاتودی، براساس گزارش منتشرشده از سوی وزارت دفاع ژاپن، دولتِ سانائه تاکایچی در حال ایجاد معماری امنیت ملی جدیدی است که نسبت به دوران پس از جنگ جهانی دوم تفاوتی اساسی دارد. یکی از مهمترین تحولات، بازنگری زودهنگام سه سند اصلی امنیتی ژاپن شامل «استراتژی امنیت ملی»، «استراتژی دفاع ملی» و «برنامه تقویت دفاعی» است. این بازنگری، گسترش توان دفاعی ژاپن پس از سال ۲۰۲۲ را به یک ساختار منسجمتر و گستردهتر تبدیل میکند. گزارش وزارت دفاع به دو تحول مهم اشاره میکند: نخست، بازسازی گسترده ساختار اطلاعاتی و نظامی؛ دوم، عملیاتیشدن سامانههای «ضدحمله دوربرد» که برد عملیاتی نیروهای ژاپنی را بسیار فراتر از محدوده دفاع سنتی این کشور گسترش میدهد.