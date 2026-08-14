دستورات جدید منتسب به پادشاه عربستان
سلامتی پادشاه عربستان و اینکه او هوش و حواسی دارد، در هالهای از ابهام است، اما هر از گاهی دستوراتی منتسب به او منتشر میشود که این پرسش را پیش میکشد که آیا این دستورات در واقع از طرف ولیعهداست؟
در یکی دیگر از این سنخ دستورات مشکوک، دیوان پادشاهی سعودی، که ریاست آن به نام پادشاه است، مجموعهای از احکام سلطنتی را برای بازسازی کابینه به ریاست محمد بنسلمان، ولیعهد این کشور، صادر کرد، اقدامی که بدون تغییر اعضای کنونی دولت انجام و برای تداوم اجرای برنامههای «چشمانداز ۲۰۳۰» عنوان شده است. به گزارش مهر، بندر الخریف از ریاست هیئت محتوای محلی و تدارکات دولتی برکنار و شاهزاده عبدالعزیز بنسلمان، وزیر انرژی، جایگزین او شد. این نهاد مسئول تقویت خریدهای دولتی و بومیسازی صنایع است. همچنین محمد القویز از ریاست هیئت بازار سرمایه کنار رفت و مازن السدیری، مشاور دبیرخانه شورای وزیران و رئیس پیشین بخش پژوهشهای گروه مالی الراجحی، با درجه وزیر به ریاست این هیئت منصوب شد.