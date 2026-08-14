سرویس خارجی-

وعده پیروزی سریع ترامپ در مقابل ایران به چنان وضعیت فلاکت‌باری منتهی شده است که وی را یارای خروج از آن نیست؛ فرار مفتضحانه از آنکارا با کامیون حمل غذا تا مشکلات روحی روانی شدیدی که این روزها ملوان‌های ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن با آن مواجه هستند، گوشه‌ای از این وضعیت فلاکت‌بار

است.

رئیس‌جمهور متوهم و خودشیفته آمریکا که وعده داده بود در عرض چند هفته جنگ را با پیروزی کامل ارتش آمریکا و تسلیم کامل ایران به پایان خواهد رساند و آرزوی رؤسای‌جمهور قبلی آمریکا را به سرانجام رسانده و اسم خود را در تاریخ ثبت خواهد کرد، حالا در ششمین ماه جنگ چنان در باتلاق گیر کرده است که به گفته رسانه‌ها، کارشناسان و مقامات آمریکا، هیچ راهی برای خروج از این وضعیت فلاکت‌بار ندارد و هرچه دست‌وپا می‌زند بیشتر در آن فرو می‌رود.

«هدر کانلی» عضو ارشد مؤسسه امریکن اینترپرایز و معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا، با اشاره به وضعیت کنونی ترامپ در مصاحبه با بلومبرگ گفته است: «ما گیر کرده‌ایم و ترامپ گزینه خوبی مقابل ایران ندارد.» نشریه آتلانتیک هم در گزارشی از این وضعیت نوشته است: «دونالد ترامپ چون گزینه‌ مناسبی مقابل ایران در اختیار ندارد، تصمیم گرفته کاری انجام ندهد.»

ترامپ با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، نابودی توان هسته‌ای، موشکی و پهپادی ایران و تصاحب 400 کیلو اورانیوم ایران، جنگ را شروع کرد اما نه‌تنها به هیچ‌یک از اهدف خود نرسید بلکه با بسته‌شدن تنگه هرمز و افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل در خود آمریکا اهداف جنگی خود را تغییر و حالا تنها هدف جنگی خود را باز کردن تنگه هرمز قرار داده است؛ تنگه‌ای که پیش از جنگ باز بود. «جی دی ونس» معاون ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز به خوبی و البته ناخواسته این تغییر اهداف را توضیح می‌دهد. وی در این‌باره گفته است: «فکر می‌کنم این وضعیت با ... بازگشت شرایط تنگه هرمز به وضعیتی که قیمت نفت و گاز برای مردم آمریکا باثبات باشد، به پایان خواهد رسید. هدف شماره یک این است: پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای آمریکایی‌ها در سراسر کشورمان». به نوشته روزنامه محافظه‌کار واشنگتن‌اگزماینر چند ماه قبل‌تر سخنان مارکو روبیو، وزیر خارجه ترامپ هنگامی که گفت هدف نخست جنگ در حال حاضر بازگرداندن تنگه هرمز به وضعیت سابق است با موجی از تمسخر و انتقادات تند همراه شد.

مخفی‌شدن در کامیون حمل غذا

مشکلات ترامپ در جنگ با ایران تنها بسته ‌ماندن تنگه هرمز، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا، افت شدید محبوبیت و حتی کاهش شدید موشک‌های راهبردی آمریکا در جنگ با ایران محدود نمی‌شود. این روزها انتشار گزارش‌ها درباره مخفی‌شدن وی در کامیون حمل غذا از ترس حمله موشکی ایران در سفر به ترکیه، موجی از اظهارنظرها و تمسخر کاربران در شبکه‌های اجتماعی را به‌دنبال داشته است. گزارش رسانه‌های آمریکایی حاکی است ترامپ که مدعی بود قدرت موشکی ایران را نابود کرده است در بازگشت از سفر اخیر خود از ترکیه از ترس همین موشک‌های ایران در کامیون حمل غذا مخفی شده بود.

رسانه‌های آمریکایی بامداد پنجشنبه جزئیات بیشتری از ماجرای مخفی‌شدن وی در کامیون حمل غذا منتشر کردند. شبکه «اِی‌بی‌سی‌نیوز» به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد، تهدیدی که ترامپ را به تغییر هواپیما مجبور کرد، نفوذ مخفیانه یک گروه ایرانی به ترکیه به همراه موشک‌های دوش‌پرتاب بود. این منبع که نامش فاش نشد، به اِی‌بی‌سی‌نیوز گفت که دستگاه‌های امنیتی آمریکا معتقد بودند که ایرانی‌ها اطلاعاتی در مورد مسیرهای حرکتی ترامپ در آنکارا در اختیار داشتند. وی در ادامه توضیح داد که فقط تعداد انگشت‌شماری از افراد حاضر در هواپیمای قدیمی «اِیر فورس وان» از تغییر مخفیانه پرواز رئیس‌جمهور آمریکا مطلع بودند. این شبکه به نقل از منابع خود خبر داد که «مارکو روبیو» وزیر خارجه و «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا در هواپیمای فریب‌دهنده (ایرفورس‌وان) حضور داشتند اما «پیت هگست» وزیر جنگ این کشور در جت شخصی کوچکی بود که ترامپ به آن منتقل شد. در این گزارش آمده است که برای جلوگیری از مشخص‌شدن این نقشه، جنگنده‌های «اف-۳۵» هر دو هواپیمای آمریکایی را اسکورت کردند. به خبرنگاران حاضر در پرواز ایر فورس وان که گمان می‌رفت حامل ترامپ باشد نیز گفته شده بود که پنجره‌ها باید در تمام طول پرواز بسته باشند و این دستوری از سوی سرویس مخفی است. این هواپیما همچنین فرستنده راداری خود را خاموش کرده بود. همزمان، روزنامه «واشنگتن‌پست» بامداد پنجشنبه نوشت که اطلاعات درباره تهدید ایران علیه ترامپ، توسط رژیم صهیونیستی به آمریکا منتقل شده بود که منجر به تغییر هواپیما در حدود ۴ تا ۵ ساعت قبل از برنامه پرواز شد. یک منبع آگاه نیز به رویترز گفت که تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای رئیس‌جمهور با یک موشک دوش‌پرتاب، سرویس مخفی را بر آن داشت تا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را در سفر ماه گذشته به ترکیه، مخفیانه به یک هواپیمای دولتی بدون علامت منتقل کند. برخی گزارش‌ها حاکی است استعفای سخنگوی کاخ‌سفید هم به موضوع مخفی‌شدن ترامپ در کامیون حمل غذا و تغییر هواپیما مربوط می‌شود. «برایان کراسنشتاین»، فعال سیاسی و چهره شناخته‌شده فضای مجازی، در واکنش به استعفای «کارولین لویت»، سخنگوی کاخ‌سفید نوشت که او 24ساعت پس از آنکه متوجه شد ترامپ او را در هواپیمایی رها کرده که رئیس‌جمهور تصور می‌کرد ممکن است هدف حمله قرار گیرد، استعفا کرده است. داگ میلز، عکاس نیویورک‌تایمز هم که در هواپیمای نخست حضور داشت، این اقدام را «نگران‌کننده» توصیف کرده و گفته مسافران این هواپیما عملاً بدون اطلاع از آنچه در جریان بوده، در موقعیتی قرار گرفتند که می‌توانست آنها را به «طعمه» تبدیل کند. شبکه سی‌ان‌ان هم با اشاره به افزایش دردسرهای ترامپ در جنگ ایران گریزی به این ماجرا زده و نوشته است، موضوع پنهان ‌شدن در پشت کامیون، کمبود مهمات، فرسودگی نیروهای مستقر در منطقه و خستگی و دلزدگی مقامات کاخ‌سفید، بخشی از مشکلات ترامپ در جنگ با ایران هستند. به نوشته سی‌ان‌ان ماجرای تغییر هواپیما به‌طور ویژه می‌تواند لایه‌ای از رسوایی را به جنگی که از پیش نیز در میان آمریکایی‌ها محبوب نیست، اضافه کند. این موضوع بیش از هر چیز، ادعاهای دولت ترامپ مبنی بر اینکه توان نظامی ایران را به‌شدت نابود کرده، زیر سؤال می‌برد.

زندگی جهنمی در ناو آبراهام لینکلن

جدای از مخفی‌شدن در کامیون حمل غذا، موضوع مشکلات شدید روانی خدمه ناو آبراهام لینکلن را هم به وضعیت فلاکت‌بار کنونی باید اضافه کنیم. رسانه‌های «استارز اند استرایپس» و «نیوی‌تایمز» گزارش داده‌اند که چندین عضو خدمه ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در تلاش بوده‌اند خود را به دریا بیندازند. سی‌ان‌ان نیز گزارش داده است یک ملوان این ناو اخیراً به دریا افتاده اما نجات یافته است. همچنین حدود ۲۰۰ نفر از اعضای خانواده خدمه این ناو در نشست‌هایی که هفته گذشته در «سن‌دیگو» برگزار شد، درباره وضعیت موجود ابراز نگرانی کردند؛ از جمله درباره کمبود تجهیزات و مواد موردنیاز، کمبود موادغذایی و آلودگی آب. سناتورهای آمریکایی هم می‌گویند خدمه ناو آبراهام لینکلن که برای جنگ با ایران اعزام شده، در شرایطی «ترسناک» گرفتار شده‌اند و خواستار تحقیق فوری درباره اوضاع این ناو شدند. به گزارش فارس طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، این درخواست پس از گزارش‌هایی درباره کمبود غذا، خرابی لوله‌کشی و بحران‌های سلامت روان در جریان طولانی‌ترین مأموریت تاریخ این ناو مطرح شده است. در نامه‌ای که به «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا ارسال شد، سناتور «ریچارد بلومنتال» از نیروی دریایی آمریکا خواست درباره شرایط این ناو هواپیمابر توضیح دهد؛ ناوی که «بیش از ۲۵۰ روز در مأموریت بوده» و «بیش از ۲۰۰ روز است که هیچ پهلوگیری نداشته و رکورد بیشترین روزهای متوالی در دریا را شکسته است.» سناتور «روبن گایگو» نیز در پستی در شبکه ایکس خواستار «یک بازدید نظارتی رسمی همراه با هیئت دوحزبی سنا از ناو لینکلن برای بررسی شرایط هشداردهنده گزارش‌شده» شد. گایگو در پست خود نوشته است: «روایت‌های خدمه که تهدید به پریدن از ناو کرده‌اند، زنگ خطر ترسناکی است که نشان می‌دهد اوضاع چقدر وخیم شده: دوش‌های کپک‌زده، آب گرم نامنظم، جیره‌بندی غذا و صابون، توالت‌های خراب، و شیفت‌های طاقت‌فرسای

۱۲ تا ۱۶ساعته بدون حتی یک روز تعطیلی.» روزنامه گاردین هم در گزارش خود در همین زمینه نوشته است: «ادامه مأموریت طولانی و بی‌سابقه ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در ارتباط با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به تشدید بحران سلامت روان در میان حدود 5 هزار ملوان و تفنگدار دریایی این ناو منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که براساس گزارش‌های منتشرشده، چندین ملوان تلاش کرده‌اند خود را به دریا بیندازند». اما در در بحبوحه انتشار گزارش‌های متعدد از وضعیت وخیم ناو آبراهام لینکلن، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال روز پنجشنبه نوشت که ناو یواس‌اس جورج واشنگتن قرار است جایگزین لینکلن در غرب آسیا شود. «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا هم روز پنجشنبه مدعی شد که گزارش‌ها درباره وخامت شرایط در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن «کاملاً نادرست» است.