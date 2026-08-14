طرح «خاورمیانه بزرگ» را منهدم کردیم دشمن حتی یک روز به تعهداتش عمل نکرد
سرویس خارجی-
دبیرکل حزبالله لبنان، با تأکید بر نقش مقاومت در تغییر معادلات منطقهای، اعلام کرد که الگوی «ارتش، ملت و مقاومت» توانسته طرح آمریکایی «خاورمیانه بزرگ» را به شکست بکشاند و موازنه قدرت در برابر رژیم صهیونیستی را تغییر دهد؛ او همچنین با انتقاد از عملکرد دولت لبنان گفت که رژیم صهیونیستی حتی یک روز به تعهدات خود عمل نکرده است.
سخنرانی شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، دیروز (23 مرداد)، به مناسبت بیستمین سالگرد پیروزی جنبش مقاومت حزبالله در جنگ 33روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان برگزار شد. او در این سخنرانی به تحولات جاری در منطقه و جهان پرداخت.
انهدام طرح «خاورمیانه بزرگ»
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، با اشاره به تجربه مقاومت اسلامی لبنان تأکید کرد که ایستادگی در چارچوب معادله راهبردی «ارتش، ملت و مقاومت» نهتنها به شکست رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن، آمریکا، انجامید، بلکه طرح «خاورمیانه بزرگ» را نیز که از سوی دولت وقت آمریکا دنبال میشد، با ناکامی مواجه کرد. به گفته وی، مقاومت با ایجاد موازنه قدرت و بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی، نشان داد که اتکا به مقاومت، شناخت دقیق واقعیتهای منطقه و ارتقای مستمر آمادگی میتواند معادلات تحمیلی قدرتهای خارجی را برهم زده و تغییر دهد. قاسم این تجربه را الگویی زنده از پیروزی مستضعفان بر مستکبران دانست که آثار آن در موازنه منطقهای همچنان ادامه دارد.
تداوم عهدشکنی صهیونیستها
دبیرکل حزبالله همچنین با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی از سپتامبر ۲۰۲۴ و اقدامات تروریستی همچون انفجار پیجرها گفت این حملات، با وجود شهادت شماری از فرماندهان و رهبران مقاومت، نتوانست ساختار و اراده حزبالله را درهم بشکند. وی با تأکید بر پایبندی مقاومت و لبنان به توافق موجود افزود که رژیم صهیونیستی حتی یک روز به تعهدات خود عمل نکرده و طی ۱۵ ماه گذشته به تجاوزات تدریجی و مستمر ادامه داده است. قاسم در همین چارچوب از عملکرد دولت لبنان به ریاست جوزف عون و نواف سلام انتقاد کرد و گفت در شرایطی که وظیفه دولت باید مهار تجاوزات و فشار بر رژیم صهیونیستی برای اجرای تعهداتش باشد، تمام تمرکز خود را بر خلع سلاح مقاومت گذاشته است؛ رویکردی که به گفته او، عملاً فشار را از متجاوز برداشته و متوجه نیرویی کرده است که در برابر تجاوزات اسرائیل ایستاده است.
جنگی برای آزادی اسرا
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در سخنرانی خود به مناسبت بیستمین سالگرد پیروزی مقاومت در جنگ ۳۳روزه، این نبرد را نقطه عطفی در رویارویی با رژیم صهیونیستی دانست و گفت جنگ سال ۲۰۰۶ در شرایطی آغاز شد که تلاشهای دیپلماتیک برای آزادی اسرای لبنانی از زندانهای اسرائیل به نتیجه نرسیده بود. به گفته وی، تجاوز رژیم صهیونیستی اگرچه با ادعای واکنش به اسارت دو نظامی اسرائیلی آغاز شد، اما تحولات بعدی نشان داد که آمریکا و اسرائیل از مدتها پیش برای یک حمله گستردهتر به لبنان آماده میشدند. قاسم تأکید کرد که مقاومت با اقدام بموقع، این نقشه را پیش از آنکه عملیاتی شود خنثی کرد و در نهایت نیز آزادی اسرا و بازداشتشدگان به یکی از نتایج این جنگ تبدیل شد.
مقاومت پس از ترور رهبران
قاسم در ادامه با اشاره به تجاوز گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان در سال ۲۰۲۴ و اقداماتی مانند انفجار پیجرها گفت: این حملات، با وجود شهادت شماری از فرماندهان و رهبران برجسته حزبالله از جمله سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین، نتوانست ساختار و اراده مقاومت را از بین ببرد. وی این تحولات را بخشی از یک نبرد گستردهتر دانست که به گفته او، هدفش نابودی جریان مقاومت بود. دبیرکل حزبالله تأکید کرد که مقاومت در برابر این فشارها، میان پذیرش تسلیم و ادامه ایستادگی، راه دوم را انتخاب کرده و اجازه نخواهد داد فشار نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی، لبنان را به پذیرش خواستههای تلآویو و واشنگتن وادار کند.
انتقاد از عملکرد دولت لبنان
قاسم در بخش دیگری از سخنانش دولت لبنان را به دلیل تمرکز بر مسئله سلاح مقاومت مورد انتقاد قرار داد و گفت در شرایطی که رژیم صهیونیستی به نقض توافق و تجاوزات خود ادامه میدهد، دولت باید ابتدا بر متوقف کردن این تجاوزات تمرکز کند. وی معتقد است بهجای آنکه فشار اصلی متوجه رژیم صهیونیستی برای اجرای تعهداتش باشد، فشارهای داخلی و خارجی بر مقاومت افزایش یافته است. دبیرکل حزبالله این رویکرد را نتیجه فشار آمریکا و اسرائیل دانست و از دولت لبنان خواست در برابر نقض حاکمیت کشور موضعی مستقلتر و منسجمتر اتخاذ کند.
دبیرکل حزبالله با انتقاد از آنچه «توافق چارچوب» و روند مذاکرات لبنان با دشمن خواند، مدعی شد این توافق در شرایطی به لبنان تحمیل شده که آمریکا و رژیم صهیونیستی عملاً در یک جبهه قرار دارند. از نگاه قاسم، واشنگتن نمیتواند میانجی بیطرفی در این روند باشد، زیرا خود یکی از اصلیترین حامیان اسرائیل است. وی از دولت لبنان خواست شکست این مسیر را بپذیرد و به جای تکیه بر فشار خارجی، از ظرفیتهای داخلی و «اهرم اقتدار مقاومت» برای صیانت از حاکمیت و منافع ملی لبنان استفاده کند.
حاکمیت لبنان زیر فشار اسرائیل
قاسم همچنین شرطگذاری رژیم صهیونیستی درباره نحوه استقرار ارتش لبنان و تعیین سازوکارهای نظارتی را نشانهای از بیاعتنایی اسرائیل به حاکمیت لبنان دانست. وی با اشاره به وضعیت مناطق جنوبی و آوارگی ساکنان آنها گفت: ادامه اشغال برخی مناطق و جلوگیری از بازگشت مردم، در کنار حملات مستمر، نشان میدهد که اسرائیل صرفاً به دنبال اجرای یک توافق امنیتی نیست، بلکه میخواهد شرایط میدانی مطلوب خود را بر لبنان تحمیل کند. او در همین زمینه از دولت خواست در برابر این اقدامات موضعی جدی اتخاذ کند و اجازه ندهد حاکمیت کشور به تصمیمات مقامات صهیونیست وابسته شود.
رد قیمومت آمریکا
دبیرکل حزبالله در ادامه با رد هرگونه قیمومت خارجی بر لبنان تأکید کرد که مقاومت، حضور اشغالگران اسرائیلی و دخالت آمریکا در تصمیمات حاکمیتی کشور را نخواهد پذیرفت. قاسم با انتقاد از عملکرد دولت در حوزههای اقتصادی و اجتماعی نیز گفت: مسئولان باید به جای تمرکز بر خلع سلاح مقاومت، به وعدههای خود درباره حل مشکلات اقتصادی، اشتغال و اداره کشور عمل کنند. وی مدعی شد توافقی که امتیازات بیشتری به اسرائیل میدهد و محدودیتهایی برای حاکمیت لبنان ایجاد میکند، نمیتواند راهحل پایدار بحران باشد.
ادامه راه مقاومت
قاسم در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد که حزبالله همچنان مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد و تسلیم فشارهای سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی نخواهد شد. وی با اشاره به میراث امام موسی صدر و سید حسن نصرالله، مقاومت را بخشی از هویت و راهبرد دفاعی لبنان دانست و گفت: اقدامات این جریان ماهیتی دفاعی دارد. دبیرکل حزبالله همچنین بازگشت آوارگان به مناطق جنوبی و بازسازی این مناطق را از اولویتهای کنونی دانست و از دولت لبنان خواست مسئولیتهای خود را در قبال مردم جنوب و تأمین امنیت و شرایط بازگشت آنان برعهده بگیرد.
مقاومت؛ انتخاب میان تسلیم و ایستادگی
دبیرکل حزبالله در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد که تجربه جنگ ۳۳روزه و تحولات دو دهه گذشته از نگاه مقاومت نشان داده است که اتکا به قدرت داخلی و حفظ آمادگی میتواند مانع تحقق اهداف رژیم صهیونیستی شود. قاسم با تأکید بر اینکه مقاومت تسلیم را نمیپذیرد، گفت: هزینه تسلیم و پذیرش اشغالگری برای لبنان به مراتب سنگینتر از هزینه ایستادگی است. از این منظر، بیستمین سالگرد جنگ ۳۳روزه برای حزبالله تنها یادآور یک پیروزی نظامی نیست، بلکه نمادی از شکلگیری موازنهای است که به اعتقاد این جنبش، طرحهای آمریکا و اسرائیل برای تغییر ساختار منطقه را با شکست مواجه کرده است.