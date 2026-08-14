صهیونیستها 85 هزار خانه را در جنوب لبنان ویران کردهاند!
سرویس خارجی-
تحقیق تصویری که روزنامه «فایننشالتایمز» با همکاری سازمان غیرانتفاعی روزنامهنگاری «لایتهاوس ریپورتس» انجام داده، ویرانی گستردهای را در مناطق تحت اشغال رژیم اسرائیل در جنوب لبنان آشکار کرده که دهها هزار خانه، مدرسه، زمین کشاورزی و جنگل را دربر گرفته است؛ ارتش رژیم آپارتاید ۸۵هزار واحد مسکونی را در جنوب لبنان ویران کرده است!
رژیم آپارتاید اسرائیل در حالی از آتشبس و ملاحظات امنیتی سخن میگوید که شواهد از تداوم تخریب گسترده در جنوب لبنان حکایت دارد. ویرانی خانهها، زمینهای کشاورزی و زیرساختهای غیرنظامی، این پرسش را جدیتر کرده که هدف واقعی این عملیاتها فراتر از ملاحظات صرفاً نظامی است و رژیم آپارتاید سوداهای نژادپرستانه خود را پیش میبرد! آنچه در مناطق مرزی لبنان جریان دارد، بیش از آنکه تثبیت امنیت باشد، تلاشی برای تحمیل اشغالگری آپارتاید بر سرزمین و ساکنان جنوب لبنان به نظر میرسد.
تحقیق تصویری روزنامه انگلیسی فایننشالتایمز با همکاری سازمان غیرانتفاعی روزنامهنگاری لایتهاوس ریپورتس، ابعاد گسترده ویرانی در مناطق تحت اشغال اسرائیل در جنوب لبنان را آشکار کرده است، ویرانیای که دهها هزار خانه، مدرسه، زمین کشاورزی و بخشهایی از جنگلهای این منطقه را دربر میگیرد. به گزارش شفقنا به نقل از العهد، این تحقیق نشان میدهد بخش عمدهای از تخریبهای مستندشده پس از آتشبس اولیه میان اسرائیل و لبنان در ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین ۱۴۰۴) رخ داده و شواهدی از اجرای عملیات انفجار و تخریب توسط نیروهای اسرائیلی و پیمانکاران غیرنظامی اسرائیلی در دهها روستای مرزی وجود دارد. براساس برآوردهای شورای ملی پژوهشهای علمی لبنان، حدود ۸۵هزار واحد مسکونی در جنوب این کشور آسیب دیده یا تخریب شده است و دامنه این ویرانی حتی به آثار تاریخی و سایتهای ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز رسیده است. تحلیل تصاویر ماهوارهای نیز تخریب گسترده در روستاهای جنوب لبنان را تأیید میکند؛ بهگونهای که صدها ساختمان، عمدتاً منازل مسکونی، تخریب یا چنان آسیب دیدهاند که دیگر قابل سکونت نیستند. تصاویر ویدئویی نیز استفاده از بولدوزرها و خودروهای زرهی برای تخریب ساختمانها و همسطحسازی بخشهایی از روستاها با زمین را نشان میدهد.
براساس این تحلیلها، عملیات تخریب حتی پس از اعلام آتشبس در ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین ۱۴۰۴) نیز ادامه یافته و همزمان با تداوم حملات هوایی و گسترش حضور نیروهای زمینی اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان انجام شده است. سازمانهای حقوقی هشدار دادهاند که برخی شیوههای بهکارگرفتهشده در جنوب لبنان شباهتهایی با روشهایی دارد که اسرائیل در جنگ نوار غزه دنبال کرده است؛ از جمله هدف قرار دادن زیرساختها و تأسیسات بهداشتی، ایجاد شرایطی برای دشوارشدن بازگشت ساکنان و آنچه «جنگ روانی» و هدفگیری خبرنگاران خوانده شده است. در همین حال، اسرائیل در تلاش است آنچه را «منطقه امن» یا «خط دفاعی پیشرو» در داخل خاک لبنان مینامد، ایجاد کند؛ اقدامی که نگرانیها درباره تبدیل مناطق مرزی جنوب لبنان به نوار ویرانشدهای را افزایش داده که حتی پس از آتشبس نیز بازگشت ساکنان به آن دشوار خواهد بود. در همین چارچوب، بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است که نیروهای اسرائیلی ممکن است تا ۱۰ کیلومتر در عمق خاک لبنان پیشروی کنند؛ رویکردی که نشان میدهد تخریب گسترده مناطق مرزی صرفاً پیامد درگیریهای نظامی نیست و میتواند بخشی از تلاش برای تغییر شرایط جمعیتی، امنیتی و جغرافیایی این مناطق و تثبیت حضور نظامی اسرائیل در داخل خاک لبنان باشد.
شرط لبنان، توقف تجاوزها
همزمان، به گزارش روز جمعه ایرنا، برخی منابع دیپلماتیک لبنانی در گفتوگو با ارمنیوز تأکید کردند که بیروت به کمیته مکانیزم اعلام کرده است شرط تکمیل روند مذاکرات با اسرائیل توقف بمباران است. طبق این گزارش، جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، اخیراً در دیدار و رایزنی با برخی مسئولان کشور خود، اقدامات و گامهای مرتبط با اجرای توافق چارچوب را بررسی کرده است و بعد از آن با جوزف کلیرفید دیدار کرده و پیامهایی در راستای نجات مذاکرات به وی منتقل کرده است. همچنین رئیس پارلمان لبنان با تأکید بر اینکه ثبات این کشور در گرو توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی است، خواستار پایان فوری حملات این رژیم و عقبنشینی نیروهای آن به مرزهای بینالمللی شد.