خشم کاناداییها از مداخلات سفیر آمریکا در امور داخلی کشورشان
دهها هزار کانادایی با امضای یک طومار، خواستار اخراج سفیر آمریکا در اتاوا بهدلیل تضعیف روابط دیپلماتیک میان دو کشور شدند.
گزارش شبکه جهانی بیبیسی حاکی است بیش از ۷۰هزار کانادایی با امضای یک طومار آنلاین، «پیت هوکسترا» سفیر آمریکا در اتاوا را به «مداخله مکرر در گفتمان سیاسی کانادا» و «عادیسازی تهدیدهای دولت ترامپ برای الحاق کانادا به عنوان پنجاهویکمین ایالت آمریکا» متهم کردند. در این طومار رسماً خواسته شده هوکسترا از سمت خود برکنار شود و یک کمیته پارلمانی، «مداخله دیپلماتیک آمریکا در امور داخلی کانادا» را بررسی کند. سفارت آمریکا در بیانیهای به شبکه بیبیسی اعلام کرد از این طومار مطلع است، اما از اظهارنظر بیشتر خودداری کرد.
«لین واکر»، آغازگر این طومار، گفت واکنشها فراتر از انتظارش بوده است. او به شبکه سیبیسی گفت: «این فراتر از چیزی است که انتظارش را داشتم. این به من میگوید که موضوع حاشیهای نیست و بسیاری از کاناداییها از نحوه تکرار مواضع ترامپ درباره حاکمیت ما و کانادا توسط هوکسترا ناراحت هستند.»
طومار اخراج سفیر آمریکا قرار است اواخر امسال توسط الیزابت می، رهبر حزب سبز، در پارلمان مطرح شود. به گزارش فارس، دفتر می در بیانیهای به بیبیسی اعلام کرد که «او موظف است از طومارهایی که شهروندان ارائه میکنند، حمایت کند، صرفنظر از این که شخصاً با خواسته طومار موافق باشد یا نه.»
مجلس عوام کانادا به شهروندان اجازه ارائه طومار میدهد و در هر مقطع زمانی دهها طومار فعال وجود دارد که بسیاری از آنها تنها چند صد امضا جمع میکنند. طومارها که باید توسط یک مقیم کانادا ارائه شوند، پس از تأیید یک نماینده پارلمان، روی وبسایت پارلمان قرار میگیرند. اگر طوماری حداقل ۵۰۰ امضای معتبر جمع کند، در مجلس مطرح میشود و دولت ملزم به پاسخگویی خواهد بود. به نوشته بیبیسی این اتفاق در حالی رخ میدهد که مذاکرهکنندگان کانادایی در تلاش هستند از اعمال تعرفه ۵۰درصدی برنامهریزیشده آمریکا بر حدود ۲۰ تا ۲۸ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی جلوگیری کنند. ترامپ ماه گذشته این تعرفههای پیشنهادی را در واکنش به آنچه «برخورد نابرابر» با خودروها، لبنیات و مشروبات الکلی آمریکا خواند، اعلام کرد. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در واکنش هشدار داد که در صورت اجراییشدن تعرفههای جدید، احتمال اقدام تلافیجویانه بیشتر روی میز است.