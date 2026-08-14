وزارت دفاع روسیه اعلام کرد مرکز فرماندهی نیروی دریایی اوکراین در حاشیه دریای سیاه را هدف حملات موشکی خود قرار داده است.

جنگ اوکراین با تشدید حملات موشکی و پهپادی دوطرف به مواضع زیرساختی یکدیگر، وارد مرحله تازه‌ای شده است. روزی نیست که خبری درباره حمله اوکراین به زیرساخت‌های انرژی و لجستیک روسیه منتشر نشود. دیروز رسانه‌ها نوشتند که حمله سه‌شنبه هفته گذشته اوکراین به پالایشگاه اورسک روسیه، چنان آسیبی به زیرساخت‌های این پالایشگاه وارد کرده که تعمیرات آن حدود ۶ ماه به طول خواهد انجامید و در تمام این مدت، این پالایشگاه به‌طور کامل، تعطیل خواهد بود. بامداد دیروز(جمعه) نیز ارتش اوکراین با استفاده از پهپادهای تهاجمی، به مجموعه‌ای از اهداف در سراسر روسیه حمله کرد. وزارت دفاع فدراسیون روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۵۵۳ پهپاد اوکراینی به مناطق مختلف این کشور حمله کردند که اکثر آنها رهگیری و سرنگون شدند.

در مقابل ارتش روسیه نیز از حملات گسترده به زیرساخت‌های نظامی در چند بندر مهم اوکراین در ساحل دریای سیاه خبر داد. به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور یک مرکز فرماندهی نیروهای دریایی اوکراین را در بندر «رنی» هدف قرار دادند. در بیانیه این وزارتخانه با اشاره به اینکه نیروهای مسلح روسیه به حملات خود به تأسیسات دریایی اوکراین و زیرساخت‌های بندری که در راستای منافع نظامی استفاده می‌شوند، ادامه می‌دهند، آمده است: «پهپادهای تهاجمی ارتش روسیه در بندر رنی مرکز فرماندهی نیروهای دریایی اوکراین را هدف قرار دادند». علاوه بر این، براساس این بیانیه محل استقرار موقت یگان نیروهای اوکراینی و تأسیسات زیرساختاری در بندر اودسا و بندر ایزمائیل که برای تخلیه و نگهداری محموله‌های نظامی استفاده می‌شدند، هدف قرار گرفت.

بازدید پوتین از جزایر کوریل

اما در میانه تشدید جنگ اوکراین، رئیس‌جمهور روسیه در اقدامی که تنش‌ها در روابط مسکو-توکیو را تشدید کرده است، روز پنجشنبه برای نخستین‌بار به جزایر مورد مناقشه کوریل سفر کرد. به گزارش ایسنا به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین، در جریان این سفر از جزیره «ایتوروپ» که یکی از چهار جزیره تحت کنترل روسیه و مورد ادعای ژاپن است، بازدید کرد. این سفر یک روز پس از نظارت وی بر رزمایش ناوگان اقیانوس آرام روسیه در منطقه خاور دور انجام شد. چهار جزیره جنوبی زنجیره کوریل از پایان جنگ جهانی دوم و تصرف توسط نیروهای شوروی سابق، تحت کنترل مسکو قرار دارد. ژاپن این جزایر را که «سرزمین‌های شمالی» می‌نامد، بخشی از خاک خود می‌داند. اختلاف بر سر حاکمیت این جزایر، مانع امضای معاهده صلح رسمی میان مسکو و توکیو برای حل‌وفصل نهایی مناسبات پس از جنگ جهانی دوم شده است.

در همین حال، وزارت امور خارجه ژاپن با انتشار بیانیه‌ای نسبت به سفر پوتین به ایتوروپ «اعتراض شدید» خود را اعلام کرد. توکیو در این بیانیه مدعی شده که تمام «سرزمین‌های شمالی» از جمله ایتوروپ، «از نظر تاریخی و حقوقی سرزمین اجدادی ژاپن» هستند. ژاپن همچنان یکی از حامیان اصلی اوکراین در جنگ با روسیه محسوب می‌شود و در اقدامات گروه هفت برای محدودسازی دسترسی مسکو به منابع مالی و فناوری مشارکت فعال دارد.