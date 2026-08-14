کد خبر: ۳۳۵۹۲۳
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸
آمریکا
اعدام همزمان 3 نفر با تزریق داروی مرگبار
سه زندانی در آمریکا در یک روز با تزریق داروی مرگبار اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، برای نخستینبار در بیش از 15 سال، سه زندانی در آمریکا در یک روز اعدام شدند؛ احکامی که روز پنجشنبه بهطور جداگانه در ایالتهای اوکلاهما، تنسی و آلاباما اجرا شد. کارلوس کوئستا-رودریگز 70ساله در اوکلاهما، دارل هاینز 66ساله در تنسی و جرمی ویلیامز 42ساله در آلاباما با تزریق کشنده اعدام شدند. این اعدامهای همزمان، نشانهای از افزایش دوباره اجرای مجازات اعدام در آمریکا محسوب میشود.