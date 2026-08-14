افزایش مرگ و میر پناهجویان
مرگ و میر مهاجران در ۴ ماه نخست سال ۲۰۲۶ در مدیترانه مرکزی بیش از دو برابر و در مسیر مدیترانه شرقی
۳ برابر شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، گزارش تازه سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) نشان میدهد که تعداد مهاجرانی که به اروپا میرسند، بین ژانویه (دی/بهمن) و آوریل ۲۰۲۶ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۵) در چندین مسیر اصلی مهاجرت بهطور قابلتوجهی کاهش یافته، اما این کاهش به سفرهای امنتر منجر نشده است. طبق این گزارش، ۸۲۱ نفر طی این مدت در مسیر مدیترانه مرکزی جان خود را از دست داده یا ناپدید شدهاند که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۵، ۱۱۱درصد افزایش داشته است. در همین حال، ورود مهاجران با ۴۶درصد کاهش به ۸هزار و ۵۷۷ نفر رسیده که تقریباً همه آنها در ایتالیا ثبت شدهاند. برخی از سازمانها تخمین میزنند که تعداد مرگ و میر در آن مسیر در آن دوره حتی بیشتر و دستکم بیش از هزار نفر بوده است.