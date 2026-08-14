فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۹۲۱
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
جهان

زنگ خطر ال‌نینو برای اقتصاد

افزایش احتمال وقوع یک پدیده قدرتمند ال‌نینو، نگرانی شرکت‌های بزرگ جهان درباره پیامدهای اقتصادی آن را به بالاترین سطح چند سال گذشته رسانده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، از شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، بررسی پرونده‌ها و گزارش‌های درآمدی نشان می‌دهد خطر یک ال‌نینوی بسیار قدرتمند و چگونگی سازگاری با آن به دستورکار اصلی شرکت‌های بزرگ جهان بدل شده است. دانشمندان هشدار داده‌اند که امکان وقوع یک ال‌نینوی بسیار قدرتمند بیش از پیش افزایش یافته و می‌تواند ویرانگرترین رویداد از این دست از سال ۱۹۵۰ باشد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

فلسفه بلاها و مصیبت‌ها(حکایت خوبان)

شیوه احراز سکونت افراد برای دریافت کالابرگ

شبهه هدف خلقت انسان(پرسش و پاسخ)

تفاوت مفهوم صلح با آتش‌بس

فلسفه خلقت انسان (چراغ راه)

نبرد با زامبی‌ها؛ حمله آخرالزمانی به منجی‌گرایی دینی!

جایگاه انقلاب اسلامی در تاریخ

چگونگی رسیدن به سعادت یا شقاوت از راه فقر و ثروت

نقش محوری دعا در رویارویی با دشمنان

دروغ؛ عوامل و پیامدهای آن