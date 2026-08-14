افزایش احتمال وقوع یک پدیده قدرتمند ال‌نینو، نگرانی شرکت‌های بزرگ جهان درباره پیامدهای اقتصادی آن را به بالاترین سطح چند سال گذشته رسانده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، از شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، بررسی پرونده‌ها و گزارش‌های درآمدی نشان می‌دهد خطر یک ال‌نینوی بسیار قدرتمند و چگونگی سازگاری با آن به دستورکار اصلی شرکت‌های بزرگ جهان بدل شده است. دانشمندان هشدار داده‌اند که امکان وقوع یک ال‌نینوی بسیار قدرتمند بیش از پیش افزایش یافته و می‌تواند ویرانگرترین رویداد از این دست از سال ۱۹۵۰ باشد.