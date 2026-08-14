کد خبر: ۳۳۵۹۲۰
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸
انگلیس
موج تازه آتشسوزی
همزمان با ثبت گرمترین روز سال در انگلیس با بیش از ۳۸ درجه سانتیگراد، آتشسوزیهای گسترده مناطق مختلف این کشور را دربر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تصاویر منتشرشده و اخبار رسانههای محلی نشان میدهد شعلههای آتش به سرعت در حال گسترش است و چندین خانه طعمه آتش شده و دهها خانه اطراف کانون آتشسوزی نیز از ساکنانش تخلیه شده است. دود غلیظ ناشی از آتشسوزی گسترده همچنین صدها خانه در اطراف این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است و مقامات درمانی از مردم خواستهاند برای در امان ماندن از عوارض دود ناشی از آتشسوزی درها و پنجرهها را بسته نگه دارند.