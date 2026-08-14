همزمان با ثبت گرم‌ترین روز سال در انگلیس با بیش از ۳۸ درجه سانتی‌گراد، آتش‌سوزی‌های گسترده مناطق مختلف این کشور را دربر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تصاویر منتشرشده و اخبار رسانه‌های محلی نشان می‌دهد شعله‌های آتش به سرعت در حال گسترش است و چندین خانه طعمه آتش شده و ده‌ها خانه اطراف کانون آتش‌سوزی نیز از ساکنانش تخلیه شده است. دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی گسترده همچنین صد‌ها خانه در اطراف این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است و مقامات درمانی از مردم خواسته‌اند برای در امان ماندن از عوارض دود ناشی از آتش‌سوزی در‌ها و پنجره‌ها را بسته نگه دارند.