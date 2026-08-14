حذف ارز ترجیحی دارو فعلاً در دستورکار نیست

وزیر بهداشت اعلام کرد: مسئولان مربوطه قانع شده‌اند که شرایط کشور برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست.

به گزارش وبدا، محمدرضا ظفرقندی درباره موضوع حذف ارز ترجیحی دارو اظهار داشت: این موضوع در حوزه‌های اقتصادی دولت، با وزرای اقتصادی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و شخص رئیس‌جمهور مورد بحث قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که با توجه به شرایط موجود کشور، زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی دارو نیست. تمام تلاش خود را انجام دادیم و اکنون نیز مسئولان مربوطه قانع شده‌اند که شرایط کشور برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست. ظفرقندی با اشاره به حضور خود در کمیسیون تلفیق مجلس افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، توضیحات لازم را درباره این موضوع ارائه کردم و کسانی که پیگیر حذف ارز ترجیحی دارو بودند، قانع شدند که شرایط فعلی برای این اقدام مناسب نیست.

وی ادامه داد: در عین حال، برای آینده نیز هدف‌گذاری کرده‌ایم؛ چراکه کشور در مسیری قرار دارد که در آینده باید به سمت اصلاح این وضعیت حرکت کند. بنابراین قرار است اگر این تغییر انجام شود، به صورت پله‌پله و قدم به قدم باشد و هیچ حرکت بزرگی به یکباره انجام نشود.

وزیر بهداشت توضیح داد: اگر بیمه حمایت کند و مابه‌التفاوت میان ارز ترجیحی و ارز غیرترجیحی دارو را تقبل کند، می‌توان قدم بعدی را برداشت؛ در غیر این صورت، همین مسیر فعلی ادامه خواهد یافت. رئیس‌جمهور و دولت نیز این مسیر را پذیرفته‌اند.

شروع اجرای پرونده الکترونیک و نظام ارجاع

در ۶۴ شبکه بهداشت

ظفرقندی گفت: کاری که در اجرای نظام پزشکی خانواده انجام شده، شامل سازماندهی پرونده الکترونیک، نظام ارجاع الکترونیک، نوبت‌گیری الکترونیک و سایر اجزای موردنیاز یک سیستم منسجم است و اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

وی افزود: این طرح در ۶۴ شبکه بهداشت و درمان در شهرستان‌های کشور اجرا شده و هر شبکه در یک دانشگاه علوم‌پزشکی قرار دارد. این اقدام به عنوان یک الگو و پایلوت برای شناسایی نقاط ضعف و قوت آغاز شده است.

ایجاد ۷۳۰۰ تخت بیمارستانی جدید

در دولت چهاردهم

وزیر بهداشت درباره وضعیت تخت‌های بیمارستانی نیز اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴۰هزار تخت فرسوده در کشور داریم که باید بازسازی شوند. در دولت چهاردهم تاکنون هفت‌هزار و 300 تخت جدید ایجاد شده و تا پایان سال نیز دو هزار تخت جدید دیگر ایجاد خواهد شد.