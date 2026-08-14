موضوع ۶۰ درصد پروندههای جرائم رایانهای کلاهبرداریهای پیامکی است
رئیس دادسرای جرائم رایانهای درباره فراوانی پروندههای کلاهبرداری اینترنتی گفت: ۶۰ درصد این پروندهها، به پیامکهای ارسالی همراه با لینکهای آلوده اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهرام لرستانی گفت: پروندههای کلاهبرداری از طریق پیامک با لینکهای آلوده انجام میشود و مردم نباید روی آنها کلیک کنند. این پیامکهای کلاهبرداری با سیمکارتهای اجارهای یا بیهویت ارسال میشوند و در بسیاری موارد شناسایی و بازداشت فرد اصلی دشوار است.
لرستانی افزود: در یکی از پروندههای کلاهبرداری که منجر به هک حسابهای بانکی متعدد شده بود، نهایتاً به مشخصات پیرزنی ۹۰ ساله رسیدیم که سالها پیش به رحمت خدا رفته بود ولی افرادی همچنان از سیمکارتش استفاده میکردند.
وی تأکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که پیامکهای ابلاغ قضایی، ثبت شکایت و یا ثبت پرونده قضایی، صرفاً با سرشماره عدلایران به زبان انگلیسی و حروف بزرگ ADLIRAN ارسال میشود.