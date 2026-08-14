تیم ملی المپیاد کامپیوتر جمهوری اسلامی ایران در سی‌وهشتمین دوره المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۲۶ در تاشکند موفق به کسب دو مدال نقره، یک مدال برنز و یک دیپلم افتخار شد.

به گزارش وزارت آموزش‌وپرورش، سی‌وهشتمین دوره المپیاد جهانی کامپیوتر (IOI۲۰۲۶) از ۹ تا ۱۶ اوت ۲۰۲۶، برابر با ۱۸ تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵، به میزبانی تاشکند در ازبکستان برگزار شد. این رقابت معتبر جهانی با حضور دانش‌پژوهان برتر حوزه علوم کامپیوتر از بیش از ۹۷ کشور جهان برگزار شد و ۳۸۶ دانش‌آموز برای حضور در این دوره ثبت‌نام کرده بودند. تیم ملی المپیاد کامپیوتر جمهوری اسلامی ایران نیز با چهار دانش‌پژوه در این رقابت جهانی حضور یافت و موفق شد با کسب دو مدال نقره، یک مدال برنز و یک دیپلم افتخار، افتخاری دیگر برای کشورمان در عرصه رقابت‌های علمی بین‌المللی رقم بزند. اعضای تیم ملی ایران در این دوره عبارت بودند از: حامد غفاری اقدس: مدال نقره جهانی، آرش استادشریف معمار: مدال نقره جهانی، محمد شایان: مدال برنز جهانی، بهامین شفقی: دیپلم افتخار.