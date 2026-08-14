رفع تصرف ۴۶ هکتار از اراضی ملی در جزیره قشم به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف بیش از

۴۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی با ارزشی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در جزیره قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، مجتبی قهرمانی از رفع تصرف ۴۶۶هزار و ۲۹۲ مترمربع از اراضی ملی و دولتی در مناطق مختلف جزیره قشم خبر داد و با اشاره به تخریب مستحدثات غیرمجاز در این اراضی، تأکید کرد: این ساخت‌وساز‌های غیرقانونی شامل «دیوارچینی، پی سنگی و سد و بند خاکی» بوده است. قهرمانی ارزش تقریبی اراضی اعاده شده را دو هزار و 331میلیارد و 460میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این رفع تصرفات پس از سپری‌شدن مراحل قانونی و انجام استعلامات موردنیاز از مراجع ذی‌ربط به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم و توسط یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی سازمان منطقه آزاد با همکاری فراجا در یک ماه اخیر به مرحله اجرا گذاشته شده است. وی ادامه داد: پرونده‌های مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی مطرح و تشکیل شده در مراجع قضایی استان هرمزگان، با جدیت و سرعت رسیدگی می‌شوند و این موضوع به صورت ویژه در دستورکار دادگستری استان قرار دارد.