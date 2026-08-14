فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۹۱۵
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

رفع تصرف ۴۶ هکتار از اراضی ملی در جزیره قشم به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف بیش از
۴۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی با ارزشی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در جزیره قشم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، مجتبی قهرمانی از رفع تصرف ۴۶۶هزار و ۲۹۲ مترمربع از اراضی ملی و دولتی در مناطق مختلف جزیره قشم خبر داد و با اشاره به تخریب مستحدثات غیرمجاز در این اراضی، تأکید کرد: این ساخت‌وساز‌های غیرقانونی شامل «دیوارچینی، پی سنگی و سد و بند خاکی» بوده است. قهرمانی ارزش تقریبی اراضی اعاده شده را دو هزار و 331میلیارد و 460میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این رفع تصرفات پس از سپری‌شدن مراحل قانونی و انجام استعلامات موردنیاز از مراجع ذی‌ربط به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم و توسط یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی سازمان منطقه آزاد با همکاری فراجا در یک ماه اخیر به مرحله اجرا گذاشته شده است. وی ادامه داد: پرونده‌های مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی مطرح و تشکیل شده در مراجع قضایی استان هرمزگان، با جدیت و سرعت رسیدگی می‌شوند و این موضوع به صورت ویژه در دستورکار دادگستری استان قرار دارد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

فلسفه بلاها و مصیبت‌ها(حکایت خوبان)

شیوه احراز سکونت افراد برای دریافت کالابرگ

شبهه هدف خلقت انسان(پرسش و پاسخ)

تفاوت مفهوم صلح با آتش‌بس

فلسفه خلقت انسان (چراغ راه)

نبرد با زامبی‌ها؛ حمله آخرالزمانی به منجی‌گرایی دینی!

جایگاه انقلاب اسلامی در تاریخ

چگونگی رسیدن به سعادت یا شقاوت از راه فقر و ثروت

نقش محوری دعا در رویارویی با دشمنان

دروغ؛ عوامل و پیامدهای آن