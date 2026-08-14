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کد خبر: ۳۳۵۹۱۴
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸
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تکذیب ادعای معاندان در به قتل رساندن یک بسیجی

پس از درج ادعا‌هایی از سوی حساب‌های کاربری معاند در مورد ارتکاب جنایت علیه یک فرد حافظ امنیت به اسم سعید کاظمی، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، عناصر رسانه‌ای معاند در روزهای گذشته ادعا‌هایی را مطرح کرده‌اند که در مورد فردی بسیجی با عنوان سعید کاظمی مرتکب جنایت شده و او را در برخورد عمدی با ماشین به قتل رسانده‌اند.
پس از طرح این ادعا موضوع در مراجع مختلف مورد پرس‌وجو قرار گرفت و مشخص شد این ادعا عاری از صحت بوده و گزارشی با عنوان مرگ فردی در پی برخورد عمدی ماشین با وی ثبت نشده است.

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