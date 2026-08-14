مهلت معرفی مشمولان غیرغایب پذیرفتهشده در کنکور ۱۴۰۵ تمدید شد
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از تمدید مهلت معرفی مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار رحمان علیدوست گفت: با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تأخیر در برگزاری کنکور سراسری و کنکور کارشناسی ارشد برای تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و متعاقباً تأخیر در اعلام نتایج نهایی پذ یرفتهشدگان دانشگاهها، سازمان وظیفه عمومی فراجا جهت رفع نگرانی مشمولان و خانوادههای آنان، مهلت معرفی مشمولان غیرغایب را به مدت دوماه تا پایان آبانماه تمدید کرد. علیدوست افزود: مهلت معرفی کلیه مشمولان غیرغایب فارغالتحصیل خرداد و شهریورماه سال ۱۴۰۴ در مقاطع کارشناسی و پایینتر که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود فرصت داشتند، به مدت دو ماه تا پایان آبانماه سال جاری تمدید شد. وی ادامه داد: مشمولان غیرغایب دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ ماههای شهریور، مهر و آبانماه امسال که منتظر نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ هستند، با ارائه برگ ثبتنام در کنکور سراسری یا کنکور کارشناسی ارشد میتوانند تا تاریخ یکم آذرماه سال جاری از تمدید مهلت معرفی بهرهمند شوند. وی گفت: این دسته از مشمولان در صورت قبولی در دانشگاه و احراز شرایط ادامه تحصیل میتوانند از معافیت تحصیلی دانشجویی بهرهمند شوند و از طریق سامانه سخا به نشانی www.sakha.police.ir برای ثبت معافیت تحصیلی خود اقدام و در صورت عدم قبولی یا عدم تمایل برای ادامه تحصیل میبایست حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.