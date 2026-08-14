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کد خبر: ۳۳۵۹۱۰
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۲
سرویس کیهان » اخبار
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مدیرکل بحران، شهرداری اصفهان:

پل امام خمینی(ره) اصفهان به مسیر اضطراری امداد مجهز شد

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل بحران، پدافند غیرعامل و HSE شهرداری اصفهان گفت: ایجاد بازشوی اضطراری در رفیوژ میانی پل طبقاتی امام خمینی(ره) اصفهان، مسیر دسترسی نیروهای امدادی به محل حوادث را کوتاه‌تر می‌کند؛ اقدامی که با هدف تسریع امدادرسانی، افزایش ایمنی و ارتقای تاب‌آوری این شریان حیاتی شهری اجرا شده است.
احمدرضا کیانی  تصریح کرد: پل طبقاتی امام خمینی(ره) به‌عنوان یکی از حساس‌ترین زیرساخت‌های کلیدی شهر، نقشی بی‌بدیل در جابه‌جایی‌های روزانه دارد، اما طول ۴.۷ کیلومتری آن در مواقع بروز حوادثی همچون تصادفات شدید یا آتش‌سوزی، می‌توانست به چالش جدی برای تیم‌های امدادی تبدیل شود.
وی افزود: در همین راستا، با اجرای طرح جایگزینی نیوجرسی‌های ثابت رفیوژ میانی با موانع فلزی قابل جابه‌جایی در فاصله‌ای به طول 
۱.۵ کیلومتر (سمت جنوب به شمال)، یک روزنه حیاتی در دل سازه ایجاد شد، این بازشوها به تیم‌های عملیاتی اورژانس، آتش‌نشانی و هلال ‌احمر اجازه می‌دهد در صورت انسداد یکی از باندها، بدون نیاز به طی مسیرهای طولانی یا دورزدن‌های چندکیلومتری، از مسیر مخالف به نقطه حادثه دسترسی پیدا کرده و در زمان طلایی به مصدومان امدادرسانی کنند.
کیانی ادامه داد: از این پس شهروندان می‌توانند با نگاه به نزدیک‌ترین پایه روشنایی، کد دقیق مکانی خود را به اپراتورهای مراکز ۱۱۵، ۱۲۵ و ۱۱۰ اعلام کنند، این اقدام مکمل، زمان اعزام نیروهای امدادی را به حداقل می‌رساند و از اتلاف وقت در مسیرهای طویل جلوگیری می‌کند.

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