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کد خبر: ۳۳۵۹۰۹
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
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شهردار شیراز:

جلب رضایت مردم در تمامی سطوح عمرانی از اهمیت والایی برخوردار است

شیراز- خبرنگار كيهان:
محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، با تأکید بر رویکرد مردم‌محور مدیریت شهری گفت: جلب رضایت مردم در تمامی سطوح عمرانی برای ما از اهمیت والایی برخوردار است و روکش آسفالت معابر، به‌ویژه در محله‌ها، یکی از خواسته‌های اصلی شهروندان بوده که با تمام توان پاسخگوی آن هستیم.
وی تصریح کرد: گرچه پروژه‌های کلان و عظیمی برای توسعه شهر در دست اجراست، اما هرگز از نیازهای محله‌ها غافل نبوده‌ایم و خدمات را به‌طور متوازن در تمام نقاط شیراز توزیع می‌کنیم.
بر اساس اعلام معاونت فنی و عمرانی و سازمان عمران شهرداری شیراز، طرح جهش آسفالت برای سال ۱۴۰۵ نیز با برنامه‌ای مدون و زمان‌بندی دقیق عملیاتی شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، تعداد قابل‌توجهی از خیابان‌ها و بلوارهای سطح شهر مشمول این طرح شوند.
شهردار شیراز با اشاره به عملیات همزمان تراش و ترمیم معابر آسیب‌دیده گفت: تیم‌های فنی به‌طور مستمر در حال ترمیم نقاط آسیب‌دیده هستند تا از گسترش خرابی‌ها جلوگیری و ایمنی تردد برای وسایل نقلیه و عابران پیاده تأمین شود.
اسدی با تقدیر از صبوری شهروندان در اجرای پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: هدف نهائی ما ایجاد رفاه و آسایش پایدار برای شهروندان است و سیاهی این آسفالت در کنار سایر پروژه‌های عمرانی، نویدبخش فردایی روشن‌تر و زیباتر برای کلان‌شهر شیراز خواهد بود.
وی افزود: پروژه‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی نیز همزمان با طرح جهش آسفالت در سطح محله‌های مختلف در حال اجراست تا شیراز به الگویی از توسعه همه‌جانبه و پویا در کشور تبدیل شود. برنامه‌ریزی مدون مدیریت شهری شیراز در افق ۱۴۰۵ نویدبخش استمرار این نهضت عمرانی و ساماندهی زیرساخت‌های مواصلاتی و محلات این کلان‌شهر است.

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