شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب از مطبوعات و دیگر رسانه‌های گروهی خواست که دولت را مورد نقد قرار دهند.

نورالدین آهی که در آیین تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار در شهرکرد سخن می‌گفت با اشاره به اینکه در دولت چهاردهم اعتقاد داریم اگر نقد نشویم کشورمان ساخته نمی‌شود اضافه کرد: رسانه‌ها باید دولت را نقد کنند و این نقد هرچند برای دولت هزینه در بر دارد اماآن رابا جان و دل می‌خریم.

وی با اظهار این مطلب که اگر رسانه‌ها دولت را نقد نکنند، نقاط ضعف آن نمایان نمی‌شود تصریح کرد: باکمک مطبوعات و سایررسانه است که نقاط ضعف دولت به نقاط قوت تبدیل می‌شود.

آهی تاکید کرد: البته نقد و انتقاد از دولت و دستگاه‌های اجرائی باید سازنده، مشفقانه و به دوراز هرگونه حب و بغض باشد.

وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: یکی از دستاوردهای بزرگ دولت دکتر مسعود پزشکیان «طرح عدالت منطقه‌ای» بود که به مرحله اجرادرآمده است

آهی توضیح داد: بر اساس این طرح، بسیاری از استانداران بومی در استان‌های خود و ازجمله استان چهارمحال و بختیاری انتخاب و مشغول به کارشده‌اند چون اعتقاد داریم استانداران بومی بافرهنگ‌،آداب ورسوم مردم و مسائل‌، مشکلات و کمبودهای استان‌هایشان آشنا هستند و می‌توانند باهمکاری و همراهی مردم در پیشرفت وتوسعه مناطق خود موفق باشند.