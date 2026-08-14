فرماندار تالش: خبرنگاران در خط مقدم دفاع از ایران ایستادهاند
تالش– خبرنگار کیهان:
فرماندار تالش با تجلیل از نقشآفرینی خبرنگاران و اصحاب رسانه در دفاع از ایران و همراهی با مردم، گفت: اصحاب رسانه در یک سال گذشته با حضور مسئولانه در میدان اطلاعرسانی، همپای مردم خندیدند،گریستند و در انعکاس رویدادها، با وجود همه دشواریها ایستادند تا ایران بماند.
رضا جمشیدی سهساری، فرماندار تالش در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه، که با حضور معاونین فرماندار، بخشداران و شهرداران برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی فعالان عرصه خبر و اطلاعرسانی عنوان کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه در یک سال گذشته در سنگر دفاع از ایرانزمین سنگ تمام گذاشتند و در تمامی فراز و نشیبها در کنار مردم حضور داشتند.
وی با بیان اینکه اصحاب رسانه همراه و همدل با مردم بودهاند، افزود: خبرنگاران در شادیها با مردم خندیدند، در سختیها و رنجها در کنار آنانگریستند و با وجود تمام مشکلات، برای انعکاس دقیق و مسئولانه رویدادها در میدان ماندند تا چراغ آگاهی روشن بماند و ایران سربلند بماند.
فرماندار تالش با اشاره به نقش تعیینکننده رسانهها در مسیر پیشرفت کشور تصریح کرد: دولت وفاق ملی با نگاه ویژه به ظرفیت ارزشمند رسانهها و خبرنگاران، از این توان برای خدمترسانی بهتر به مردم، رفع مشکلات و شتاببخشی به روند توسعه و آبادانی کشور بهره خواهد گرفت.
جمشیدی سهساری اعتماد متقابل میان مردم، مسئولان و رسانهها را سرمایهای مهم برای جامعه دانست و خاطرنشان کرد: اعتماد مردم و مسئولان به اصحاب رسانه، به عنوان «صادقین جامعه»، زمینهساز آرامش، همدلی، اتحاد و توسعه همهجانبه خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به نقش رسانههای شهرستان تالش گفت: اصحاب رسانه در تالش نیز قدمبهقدم در کنار مردم و مسئولان حرکت کردند و با آگاهیبخشی، مطالبهگری مسئولانه و انتقال اخبار موثق، نقش بهسزایی در افزایش آگاهی عمومی و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان ایفا کردند.
فرماندار تالش با تأکید بر اینکه تلاش خبرنگاران شایسته قدردانی است، گفت: قدردان تکتک اصحاب رسانه هستیم و از همه خبرنگاران و فعالان رسانهای که دلسوزانه برای مردم و سربلندی تالش تلاش میکنند، صمیمانه تشکر میکنیم.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان رسانهها، مردم و مسئولان اظهار کرد: برای ساختن آیندهای بهتر، همه باید در کنار هم باشیم؛ با کمک یکدیگر برای سازندگی قدم برمیداریم تا رفاه، آسایش و توسعه شایسته مردم تالش نجیب و اصیل را رقم بزنیم.