شیراز- خبرنگاركيهان:

آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار که در محل این نهاد برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر گفت: این جلسه به برکت خون شهدا برگزار می‌شود و آثار مجاهدت‌های آنان گاهی چنان لطیف و عمیق است که در هیاهوی روزمره از یاد می‌رود.

وی با قدردانی از حضور اصحاب رسانه افزود: شاید سامان‌دهی امور خبرنگاران توسط مسئولان آن‌چنان که شایسته است صورت نگرفته باشد، اما حضور امیدوارانه و پیگیری‌های دلسوزانه شما، انگیزه و پشتگرمی ماست.

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت همکاری و همدلی گفت: خواسته امروز رهبر انقلاب این است که همه با هم همدلانه کار کنیم و اگر چنین نکنیم، پیروزی مطلوب به دست نخواهد آمد. وی با اشاره به آیه ۴۶ سوره انفال، تفرقه را تحت هر بهانه‌ای خطا دانست و بر لزوم وحدت و پرهیز از تفرقه‌افکنی تأکید کرد.

دژکام با بیان اینکه خبر صرفاً گزارش واقعیت نیست، بلکه‌آمیزه‌ای از واقعیت و تحلیل است، از خبرنگاران خواست تا با تدبر در قرآن، نگاه خود را در کار خبری قرآنی کنند. وی با اشاره به اینکه واژه «نبأ» ۱۵ بار و «انباء» ۱۰ بار در قرآن به کار رفته است، پیشنهاد برگزاری مسابقه قرآنی ویژه خبرنگاران فارس با جایزه ۵۰ میلیون تومانی و فرصت پنج‌ماهه را مطرح کرد.

دژکام با اشاره به سه دوگانه قرآنی در حوزه خبررسانی (خبرنگار مؤمن و فاسق، خبر یقینی و غیریقینی، خبر عظیم و صغیر) گفت: رسانه‌ها باید در شرایط جنگ ترکیبی کنونی، اولویت‌بندی صحیحی از اخبار داشته باشند و مسائل مهم‌تر مانند حفظ نظام را بر مسائل فرعی مقدم بشمارند.

وی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: هیچ‌گاه نسبت به عفاف و حجاب بی‌رگ و بی‌غیرت نشده‌ایم اما اکنون و در شرایط جنگی، بحث حفظ نظام جمهوری اسلامی مطرح است در شرایطی که کشور درگیر جنگ با آمریکاست، نمی‌توان این بحث را مشکل اول کشور مطرح کرد و باید اهم و مهم را در نظر گرفت؛ چراکه آمریکا رسماً اعلام کرده قصد نابودی نظام ما را دارد.

دژكام با بیان اینکه جنگ کنونی، جنگ ترکیبی است و در همه عرصه‌ها جنگ وجود دارد، گفت: جنگ ترکیبی است نه فقط عرصه نظامی ‌و موشک و اگر فرهنگ در کشور لطمه بخورد شکست می‌خوریم و مدیریت اینها را باید اهم و مهم کنیم. البته اگر کسی می‌تواند در این راستا گره‌ای بگشاید الان باید انجام دهد و این‌طور نیست که چون در جنگ هستیم بی‌خیال کار شویم. در عرصه‌های مختلف و در تقسیم‌ کارهایی که انجام شده است، هر کسی باید کار خود را به خوبی انجام دهد.

نماینده ولی فقیه در فارس در بخش پایانی سخنان خود گفت: به نقطه پیروزی و نابودی دشمن نزدیک هستیم. آقای شهید تأکید داشتند که مردم مبعوث شده‌اند چنانچه مشاهده کردیم این مردم ۱۶۰ شب به خیابان آمدند. همان آقا هم فرمودند «نزدیک قله هستیم» و مشاهده کردیم چگونه مردم ایستادند. این مسیر را ادامه دهیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.