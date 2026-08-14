فرشچیان، تصویر خیال اصفهان را به جهان صادر کرد

اصفهان- خبرنگار کیهان:

استاندار اصفهان با تأکید بر نقش استاد محمود فرشچیان در تداوم و جهانی‌شدن مکتب نگارگری اصفهان گفت: این هنرمند برجسته با پیوند اصالت‌های ریشه‌دار هنر ایرانی با زبان معاصر، تصویر خیال اصفهان را به جهان صادر کرد و نشان داد مکتب اصفهان نه‌تنها از میان نرفته، بلکه توانسته خود را با زمانه همراه کند.

مهدی جمالی‌نژاد در مراسم سالگرد استاد محمود فرشچیان که در کاخ سعدآباد تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و جایگاه این هنرمند برجسته، استاد فرشچیان را یکی از مهم‌ترین چهره‌های هنر معاصر ایران دانست و اظهار کرد: فرشچیان نه‌تنها یک نقاش و نگارگر، بلکه هنرمندی بود که توانست مکتب نگارگری اصفهان را از گذشته به امروز پیوند دهد و زبان هنر ایرانی را در سطحی جهانی به مخاطبان معرفی کند. وی با اشاره به پیشینه مکتب نگارگری اصفهان افزود: استاد فرشچیان نماینده زمانه خود بود و اثبات کرد مکتب نگارگری اصفهان که از دوره‌هایی همچون بهزاد و رضا عباسی ریشه گرفته است، می‌تواند در دوران معاصر نیز تداوم داشته باشد.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه آثار استاد فرشچیان فراتر از نقاشی و نگارگری است، گفت: فرشچیان را می‌توان معمار حرم خیال دانست؛ هر تابلوی او گویی گنبدی بی‌خشت و هر نقش او محرابی رو به ملکوت است.

وی افزود: تابلوی «عصر عاشورا» نمونه‌ای برجسته از پیوند هنر، معنویت و عاطفه انسانی است؛ اثری که توانسته میلیون‌ها انسان را با خود همراه کند و به نوعی حرم سیار برای دل‌های داغ‌دیده تبدیل شود.

استاندار اصفهان ادامه داد: فرشچیان در روزگاری که تصویر گاه با خشونت و هیاهو همراه است، آرامش، معنویت و زیبایی شرقی را به تصویر کشید و آثار او می‌تواند برای انسان امروز فرصتی برای مکث، تأمل و تنفس روح باشد.

وی پیشنهاد کرد ظرفیت موزه استاد فرشچیان در اصفهان با رویکردی تازه مورد توجه قرار گیرد و به مرکزی برای تجربه هنر، آرامش و ارتباط شهروندان با میراث معنوی و بصری این هنرمند تبدیل شود.

جمالی‌نژاد با اشاره به جایگاه جهانی آثار فرشچیان اظهار کرد: استاد را می‌توان ابرسفیر بی‌گذرنامه ایران دانست؛ چراکه زبان هنر او نیازمند ترجمه نیست.

وی با اشاره به نمایش اثر «یتیم‌نوازی امیرالمؤمنین» در سازمان ملل افزود: این اثر نمونه‌ای از ظرفیت هنر ایرانی برای معرفی مفاهیمی همچون عدالت، معنویت و انسانیت به جهان است و نشان می‌دهد هنر می‌تواند بدون نیاز به زبان مشترک، پیام خود را به مخاطبان جهانی منتقل کند.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: نقوش، اسلیمی‌ها و ترکیب‌بندی‌های آثار فرشچیان را می‌توان ادامه همان هندسه مقدسی دانست که در قالی اصفهان، کاشی‌های مسجد شیخ لطف‌الله و دیگر جلوه‌های هنر ایرانی دیده می‌شود؛ با این تفاوت که این هندسه در آثار او جان گرفته و با زبان معاصر به جهان عرضه شده است.

وی همچنین پیشنهاد ایجاد «جایزه جهانی فرشچیان» با محوریت معنویت در هنر را مطرح کرد و گفت: می‌توان با همکاری دستگاه‌های فرهنگی، نشان عالی فرشچیان را با میزبانی اصفهان طراحی کرد تا این جایزه به محفلی برای معرفی و حمایت از هنرمندانی تبدیل شود که هنر را با معنویت، انسانیت و هویت فرهنگی پیوند می‌زنند.