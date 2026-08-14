مربیان، خباثت دشمن را با زبان فرهنگ و هنر به فرصت تربیتی تبدیل کنند
بندرعباس- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل کانون پرورش فکری و معاون وزیر آموزش و پرورش، در سفر به استان هرمزگان، با حضور در گردهمایی کارکنان کانون استان، بر ضرورت جهاد فرهنگی، تربیت انقلابی نسل آینده و تبدیل تهدیدهای دشمن به فرصتهای تربیتی تأکید کرد.
وی با تأکید بر اینکه سوگ امروز ما حماسی و از جنس سوگ برای اباعبدالله الحسین(ع) است، گفت: سوگواری برای شهدای شجره طیبه میناب، سوگ آرمانی و جهشدار است؛ باید همه مربیان کشور یکبار با این شهدا خلوت کنند. هرکس که در کانون میخواهد با کودک کار کند، چه مربیان قدیمی و چه جدید، باید این قبور را زیارت کند.
علامتی افزود: اگر کسی با دیدن شهدای مدرسه شجره طیبه میناب متحول نشود و در مسیر انقلاب قرار نگیرد، دیگر نه امکان خدمت دارد و نه امکان توفیق.
مدیرعامل کانون پرورش فکری و معاون وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر اینکه مگر میشود این خباثت آمریکا و اسرائیل را نادیده گرفت، ابراز داشت: فرشتگان میناب، این شهدای گرانقدر، در رکاب امام زمان(عج) بازخواهند گشت. این جنایت را آمریکا و اسرائیل مرتکب شدند که ۱۶۸ دانشآموز، معلم و والدین را در محیط مقدس آموزشی به شهادت رساندند.
وی تصریح کرد: این جنایت به دست شقیترین افراد رخ داد و شما مربیان باید عداوت و دشمنی نسبت به این افراد را با زبان فرهنگ و هنر در دل کودکان و نوجوانان بکارید. نوجوانان امروزی باید با تفکر، سره را از ناسره تشخیص دهند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: امروز تفکر انقلابی برای ما مهم است. دشمن خبیث در شهر ما بمب انداخته و آیندهسازان کشورمان را به شقیترین شکل به شهادت رسانده است؛ باید محکمتر از همیشه مرگ بر آمریکا و اسرائیل بگوییم.
مدیرعامل کانون پرورش فکری با بیان اینکه وظیفه ما در کانون این است که ذهن و قلب بچهها را آرام و هدایت کنیم، گفت: ما دنبال تربیت انقلابی کودکان و نوجوانان هستیم؛ هویت و تربیت بچهها امروز در کف خیابان و تجمعها است.
علامتی با بیان اینکه دشمن خباثت کرده و ما باید این خباثت را به یک فرصت تربیتی تبدیل کنیم، گفت: ما به خون این شهیدان بدهکاریم و شما مربیان باید کمک کنید کودکان در استیفای حقوقشان موفق شوند و مورد ظلم قرار نگیرند.