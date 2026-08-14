ارائه بیش از ۹۰ هزار خدمت پزشکی به زائران اربعین
بندرعباس- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان از ارائه ۹۰ هزار و ۶۰۰ خدمت درمانی و ویزیت بیش از ۴۶ هزار زائر اربعین حسینی توسط تیمهای اعزامی این سازمان خبر داد و تأکید کرد: این عملیات گسترده با اعزام ۱۵۵ نیروی متخصص در دو جبهه «مسیر کاروانها» و «عتبات عالیات کربلا» انجام شد.
سرهنگ پاسدار موسی رنجبری، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان، در ارزیابی نهائی عملیات خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، از حجم عظیم و بینظیر خدمات درمانی ارائه شده توسط کادر جهادی این سازمان خبر داد. وی با انتشار آمار عملکرد این سازمان در ایام اربعین، اظهار داشت: عملیات درمانی بسیج جامعه پزشکی هرمزگان در دو بخش استراتژیک «مسیر تردد» و «شهر مقدس کربلا» با استقرار ۹ درمانگاه و اعزام ۱۵۵ نیروی متخصص شامل پزشکان، پرستاران، تکنسینهای دارویی و نیروهای پشتیبانی انجام شد. رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی هرمزگان تصریح کرد: در مجموع، ۴۶ هزار و ۴۲۸ زائر توسط تیمهای اعزامی ویزیت شدند و بالغ بر ۹۰ هزار و ۶۰۰ خدمت درمانی و پزشکی مختلف به آنان ارائه شد. او همچنین به نقش حیاتی تیمهای امدادی اشاره کرد و گفت: در جریان این عملیات، ۱۷ مورد از بیماران نیازمند به مراقبتهای ویژه، توسط تیمهای اعزامی و با هماهنگی آمبولانسهای مستقر در کربلا، به بیمارستانهای تخصصی شهر منتقل شدند. سرهنگ پاسدار رنجبری در پایان با اشاره به حجم بالای منابع مصرفی و تخصص بهکارگرفته شده، خاطرنشان کرد: ارزش ریالی خدمات ارائه شده در این عملیات گسترده، بالغ بر ۴۸۰ میلیارد ریال (۴۸ میلیارد تومان) برآورد شده است. او تأکید کرد که این حجم از خدمترسانی، نتیجه مدیریت جهادی و هماهنگی دقیق میان کادر متخصص و نیروهای پشتیبانی بوده است که با هدف ارتقای سلامت زائران و کاهش آسیبهای مسیر، به انجام رسید.