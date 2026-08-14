کد خبر: ۳۳۵۸۹۷
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۲
فلسفه بلاها و مصیبتها(حکایت خوبان)
پیامبر اکرم(ص) میفرماید: «در بهشت منزلگاههایی است که نه به چیزی آویزان است و نه تکیهگاهی در زیر دارد (بلکه متعلق است) و بندگان با اعمال خود نمیتوانند به آنها دست یابند. کسی از حضرت پرسید: صاحبان این منزلها چه کسانی هستند؟ آن حضرت فرمود: «هم اهل البلاء و الهموم» آنها اهل بلاها و رنجها هستند.(1)
همچنین امام صادق(ع) میفرماید: «(ممکن است) برای بندهای در نزد خداوند، درجه و رتبهای باشد که از طریق عملش به آن درجه نمیرسد، پس خداوند او را به بلا و مصیبتی در بدن و یا مال و یا مصیبت فرزند مبتلا میسازد تا اگر صبر و تحمل نماید خداوند او را به آن درجه برساند.(2)
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1- بحارالانوار، ج 68، ص 94
2- همان، ج 78، ص 194