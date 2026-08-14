نقش محوری دعا در رویارویی با دشمنان

در متون دینی، دعا تنها یک عمل عبادی صرف نیست؛ بلکه به‌عنوان نیرویی معنوی، تربیتی و حتی بازدارنده در برابر تهدیدها و دشواری‌ها معرفی شده است. در آیات قرآن کریم و روایات، دعاهایی برای مقابله با دشمنان وارد شده است. در برخی روایات، مضمون «دعا سلاح مؤمن است» تکرار شده و دعا نافذتر از سلاح جنگی دانسته شده است. نوشتار حاضر به بررسی محتوایی این روایات می‌پردازد.

دعا؛ سپر معنوی مؤمن در برابر دشمنان

در منابع روایی، دعا به‌عنوان یک عمل عبادی و ابزاری معنوی با کارکردهای مختلف معرفی شده است. از جمله، دعا «سلاح مؤمن»، «ستون دین» و «نور آسمان‌ها و زمین» خوانده شده است. (1) احادیث ارائه‌شده نشان می‌دهد که دعا به‌عنوان ابزاری مؤثر برای مؤمن در مواجهه با دشمنان معرفی شده است. محورهای کلیدی این احادیث بر اهمیت دعا به‌عنوان عملی نیرومند و معنوی، درخواست از خداوند برای دفع شر و همچنین طلب یاری در برابر تهدیدات تأکید دارند.

1. دعا به‌عنوان سلاح و ابزار مبارزه

امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل فرمودند: «أَلَا أَدُلُّکُمْ عَلَى سِلَاحٍ یُنْجِیکُمْ مِنْ أَعْدَائِکُمْ وَ یُدِرُّ أَرْزَاقَکُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ تَدْعُونَ رَبَّکُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَإِنَّ سِلَاحَ الْمُؤْمِنِ الدُّعَاءُ» (2)

«آیا شما را به سلاحی راهنمایی نکنم که شما را از دشمنان رهایی دهد و روزی شما را فراوان سازد؟ عرض کردند: چرا. فرمود: پروردگارتان را در شب و روز بخوانید؛ زیرا سلاح مؤمن دعا است.»

2. دعای پیامبران؛ سلاح انبیا

حضرت رضا (ع) همیشه به اصحاب خود می‌فرمود: «عَلَیْکُمْ بِسِلَاحِ الْأَنْبِیَاءِ فَقِیلَ وَ مَا سِلَاحُ الْأَنْبِیَاءِ قَالَ الدُّعَاءُ»(3) «بر شما باد به اسلحه پیامبران. به ایشان عرض شد: اسلحه پیامبران چیست؟ فرمود: دعا است.»

3. دعا؛ نافذتر از نیزه

امام صادق (ع) فرمودند: «إِنَّ الدُّعَاءَ أَنْفَذُ مِنَ السِّنَانِ» (4) «دعا از نیزه نافذتر است.»

در نقل دیگری فرمودند: «الدُّعَاءُ أَنْفَذُ مِنَ السِّنَانِ الْحَدِیدِ» (5) «دعا از نیزه تیزتر نافذتر است.»

این تعبیر نشان می‌دهد که دعا به‌عنوان ابزاری قدرتمند و معنوی برای مؤمن در عرصه‌های مختلف، از جمله مقابله با دشمنان، معرفی شده است.

4. دعا؛ سپر مؤمن

آن حضرت همچنین به نقل از امیرالمؤمنین (ع) فرمود:

«الدُّعَاءُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ مَتَى تُکْثِرْ قَرْعَ الْبَابِ یُفْتَحْ لَکَ»(6) «دعا سپر مؤمن است و هرگاه بسیار دری را کوبیدی، به روی تو باز شود.» در این روایت، با توجه به تعبیر «سپر بودن دعا»، بر کارکرد دفاعی آن تأکید شده است.

5. دعا؛ وسیله دفع بلا و گشایش

عبدالله بن سنان گوید: شنیدم امام صادق (ع) فرمودند: «الدُّعَاءُ یَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ إِبْرَاماً فَأَکْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ کُلِّ رَحْمَهٍ وَ نَجَاحُ کُلِّ حَاجَهٍ وَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّهُ لَیْسَ بَابٌ یُکْثَرُ قَرْعُهُ إِلَّا یُوشِکُ أَنْ یُفْتَحَ لِصَاحِبِهِ» (7)

«دعا، قضایی را که سخت مقدر شده است، برمی‌گرداند. بسیار دعا کن؛ زیرا دعا کلید هر رحمتی و کامیابی برای هر حاجتی است و به آنچه نزد خداوند عزوجل است، جز با دعا نمی‌توان رسید. هیچ دری نیست که بسیار کوبیده شود، جز اینکه امید به گشوده شدن آن برای صاحبش نزدیک باشد.»

این روایت به‌روشنی بر نقش دعا در دفع بلا و شر تأکید دارد و برای آن کارکردی دفاعی قائل است.

مواجهه با دشمن؛ دعا برای نابودی یا دعا برای هدایت؟

با توجه به مجموعه احادیث، می‌توان دریافت که مقصود از رویارویی با دشمن به وسیله دعا، منحصر به نفرین یا درخواست هلاکت نیست؛ بلکه این مفهوم گسترده‌تر است. در مجموع، محورهای کلیدی این آموزه‌ها شامل «درخواست آمرزش، ثبات قدم و نصرت از خداوند در جنگ»، «دعا برای هدایت آنان» و «نفرین بر دشمنان» است.

در آموزه‌های دینی، نمونه‌هایی از دعا در میدان جنگ ذکر شده است:

1. دعا برای استقامت و پیروزی

در قرآن کریم، دعای مجاهدان حقیقی این‌گونه توصیف شده است: «و چون [طالوت و اهل ایمان] برای جنگ با جالوت و سپاهیانش ظاهر شدند، گفتند: پروردگارا! بر ما صبر و شکیبایی فرو ریز و گام‌های ما را استوار ساز و ما را بر گروه کافران پیروز گردان.» (8)

همچنین در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند! آنها هیچ‌گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان می‌رسید، سست و ناتوان نشدند (و تن به تسلیم ندادند)؛ و خداوند استقامت‌کنندگان را دوست دارد.

سخنشان تنها این بود که: پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و از تندروی‌های ما در کارها، چشم‌پوشی کن! قدم‌های ما را استوار بدار! و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان.»

این آیه نشان می‌دهد که دعا در جنگ شامل طلب آمرزش، استواری و نصرت از خداوند است. (9)

2. دعای دفع دشمن

امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه، برای پیروزی مرزداران و دفع دشمنان، این‌گونه دعا می‌فرمایند:

«... خدایا! به سبب آن امور، دشمنانشان را درهم شکن و دست قدرت آن نابکاران را از ایشان جدا ساز و بین دشمن و جنگ‌افزارشان فاصله انداز و بندهای دلشان را از جا برکن و میان آنان و آذوقه‌هایشان دوری انداز و در فنون جنگی‌شان سرگردانشان ساز و از مقصدشان گمراهشان کن و کمک را از آنان ببر و از تعدادشان بکاه و دلشان را از بیم و ترس پر کن و قدرتشان را از فعالیت بر ضد مرزداران بازدار و زبانشان را از سخن علیه آنان ببند و با شکست خوردنشان، گروه پشت سرشان را پراکنده ساز و شکست آنان را مایه عبرت دیگران کن و با خواری و زبونی آنان، آرزوهای کسانی را که پس از آنان‌اند قطع کن.

خدایا! زنانشان را عقیم ساز و صلب مردانشان را خشک کن و نسل چهارپایان و گاو و گوسفندشان را قطع فرما، به آسمانشان اجازه باریدن و به زمینشان رخصت روییدن مده.» (10)

این دعا به‌طور مستقیم برای دفع دشمن و درخواست دفع شر، کاستن از دشمنی و رفع خطر است.

3. دعا برای هدایت دشمنان

امام علی (ع) در جنگ صفین، هنگامی که شنیدند عده‌ای از یارانش به اهل شام دشنام می‌دهند، فرمودند: «إِنِّی أَکْرَهُ لَکُمْ أَنْ تَکُونُوا سَبَّابِینَ وَلَکِنَّکُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَکَرْتُمْ حَالَهُمْ کَانَ أَصْوَبَ فِی الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِی الْعُذْرِ وَقُلْتُمْ مَکَانَ سَبِّکُمْ إِیَّاهُمْ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَدِمَاءَهُمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَیْنِنَا وَبَیْنِهِمْ وَاهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى یَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَیَرْعَوِیَ عَنِ الْغَیِّ وَالْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ» (11)

«من خوش ندارم که شما دشنام‌دهنده باشید، اما اگر کردارشان را توصیف و حالات آنان را بازگو می‌کردید، به سخن راست نزدیک‌تر و عذرپذیرتر بود. خوب بود به جای دشنام آنان می‌گفتید: خدایا خون ما و آنها را حفظ کن، بین ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهل‌اند، حق را بشناسند و آنان که با حق می‌ستیزند، پشیمان شده و به حق بازگردند.»

4. نفرین کردن دشمن

در مواردی که دشمن پس از اتمام حجت، بر کفر و ظلم خود اصرار می‌ورزد، مباهله و نفرین - که خود نوعی دعا و درخواست از خدا برای رسوا کردن و مجازات ظالم است - به‌عنوان آخرین حربه مطرح می‌شود. «هرگاه بعد از علم و دانشی که (درباره مسیح) به تو رسیده، (باز) کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود؛ آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.» (12)

نتیجه

احادیث متعددی بر نقش محوری دعا در رویارویی با دشمنان و سختی‌ها تأکید دارند. در این روایات، دعا نه‌تنها به‌عنوان یک عمل عبادی، بلکه به‌عنوان ابزاری مؤثر و کارآمد معرفی شده است که می‌تواند در مقابله با دشمنان کارساز باشد.

این متون بیان می‌کنند که دعا سلاحی برای مؤمنان است که با توسل به آن می‌توانند از گزند دشمنان در امان بمانند و بر مشکلات فائق آیند. استفاده از دعا به‌عنوان ابزاری جامع و معنوی در تقابل با دشمن، مفهومی گسترده دارد.

این مفهوم هم شامل دعا برای طلب یاری، هدایت، استقامت و پیروزی از خداوند می‌شود؛ مانند دعاهای مجاهدان در میدان جنگ، و هم در مرحله نهایی و پس از اتمام حجت می‌تواند شامل درخواست از خداوند برای رسوایی و مجازات دشمن سرسخت (نفرین) باشد.

تأکید روایات بر کارسازتر بودن دعا از شمشیر، بر نقش تعیین‌کننده عامل معنوی و ارتباط با خداوند در سرنوشت نبردها دلالت دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1 و 2 و 3- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 2، ص 468، دارالکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407ق. 4 و 5- همان، ج 2، ص 469. 6- همان، ج 2، ص 468. 7- همان، ج 2، ص 470. 8- بقره، آیه 250. 9- آل‌عمران، آیات 146 و 147. 10- صحیفه سجادیه، دعای 27. 11- شریف رضی، محمد بن حسین، نهج‌البلاغه (للصبحی صالح)، خطبه 206، هجرت، قم، چاپ اول، 1414ق. 12- آل‌عمران، آیه 61.

محمدرضا حاجیانی