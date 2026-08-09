با شناسایی مالک خودرویی که رجب‌زاده با آن ربوده شده بود، 4متهم قتل این معلم و مداح دستگیر شدند.

پس از اعلام ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده، تحقیقات قضائی و انتظامی برای شناسایی عاملان قتل او آغاز شد. پس از ارائه اطلاعات جزئی از سوی خانواده وی درباره آخرین برنامه رجب‌زاده و مسیری که قرار بود طی کند، پیگیری‌های تجسسی صورت گرفت و نهایتا، خودرویی که رجب‌زاده برای آخرین بار سوار شده بود، شناسایی و مالک آن دستگیر شد. این فرد که در ابتدا منکر هرگونه ارتباط با این ماجرا بود، نهایتا اعتراف کرد که با تحریک شبکه‌ای معاندین در خارج از کشور، به همراه 4 نفر دیگر اقدام به ربودن حمیدرضا رجب‌زاده کرده است. آنها در ادامه اقدام به شکنجه و قتل او کرده و تصاویری را هم برای خانواده او ارسال کرده‌اند. به گفته این متهم، آن‌ها با وعده دریافت چند هزار دلار، اقدام به ربودن و قتل رجب‌زاده کرده‌اند. قوه قضائیه باید با حامیان این جنایتکاران برخورد و بساط آن بردگان نظام سلطه را جمع کند. حامیان جنایتکاران کسانی هستند که با شعار «نه به اعدام» قمه اوباش، وطن‌فروشان و تروریست‌ها را تیز می‌کنند. حمیدرضا رجب‌زاده مداح اهل‌بیت(ع) و نیز معلم پرورشی مدرسه قرآنی آیات (خیابان آبمنگل) بود. این معلم دلسوز و محبوب دانش‌آموزان در جریان ابتلا به سرطان خون به جای نگرانی از بیماری، دغدغه آسیب روحی بچه‌ها، از آثار شیمی‌درمانی خود را داشت.