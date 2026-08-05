توصیه یک استاد دانشگاه: «الماس» را به قیمت «چغندر» بفروشیم!





«ما نباید به دنبال درآمدزایی از تنگه هرمز باشیم، باید تنگه را در ازای رفع تحریم معامله کنیم»؛ این عبارات، توصیه‌های یک استاد دانشگاه است که «الماس» را به قیمت «چغندر» معامله می‌کند.

ناصر‌ هادیان با حضور در برنامه «به وقت ایران» گفت: «تنگه هرمز را در ازای رفع تحریم معامله کنیم، زیرا عوارض دریافتی از تنگه حداکثر ۷- ۸ میلیارد دلار است درحالی که تخفیف نفتی ایران به چین نیز همین میزان است که با رفع تحریم، حذف می‌شود»؛ معامله چنین ظرفیتی با «وعده رفع تحریم» نسیه فروشی «اهرم قدرت» است. تنگه هرمز فقط یک مسیر عبور و محلی برای کسب درآمد (دریافت عوارض) نیست؛ بلکه «دست برتر» و «اهرم فشار» است که می‌تواند در مواقع حساس قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش دهد و دشمن را وادار به دادن امتیاز

کند.

از طرفی، سابقه توافق با کشورهای غربی به ویژه آمریکا و دل‌خوش کردن به وعده‌هایشان «رؤیاپردازی» و «سراب» است؛ رجوع به سنوات گذشته و تجربه‌های پیشین نشان داد که ضمانتی برای وفای به عهد در معامله با آمریکا و اروپا نیست، سازمان‌های بین‌الملل نیز در چنین شرایطی «سکوت» می‌کنند؛ با این حال عده‌ای هنوز منتظر رفع تحریم هستند و تصور می‌کنند که بدون اعمال قدرت و دست پُر، نظام سلطه به خواسته‌‌هایشان تن می‌دهد.

در ادامه برنامه، این استاد دانشگاه به رقم‌سازی روی آورد؛ او بدون اطلاع از آمار دقیق فروش نفت اظهار داشت: «فروش نفت ایران 80 الی 120 میلیارد دلار در سال است»؛ هدف از ارائه این ارقام، نمایش بی‌نیازی ایران به دریافت عوارض بود و کاهش ارزش درآمدزایی تنگه بود؛ درحالی که هدف ایران از کنترل هرمز، حفظ دارایی استراتژیک و دست برتر است.

از طرفی، بر اساس گزارش مؤسسه «S&P Global» رقم تخفیف ایران به یک الی ۲ دلار بر هر بشکه است که مجموع سالانه آن حداکثر

۱.۲ میلیارد دلار می‌رسد و تخفیف ۸ الی ۱۰ میلیارد دلاری صحت ندارد؛ فروش نفت ایران نیز طبق قانون بودجه ۳۵ میلیارد دلار است. هادیان با اعداد و ارقام ساختگی، اهرم قدرت ایران را تا نرخ چغندر پایین کشید و پس از آن با توصیه به اینکه تنگه هرمز را به ازای رفع تحریم معامله کنیم؛ نسیه‌فروشی را پیشنهاد داد.