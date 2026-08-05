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کد خبر: ۳۳۵۵۵۳
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
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جبهه مدعی اصلاحات:  برخورد با مجرمان، اعتماد عمومی را کم می‌کند!


جبهه مدعی اصلاحات با صدور بیانیه‌ای عجیب و متناقض «جنایت» را محکوم و «جانی» را تبرئه کرد و برخورد با آن‌ها را عامل کاهش اعتماد عمومی توصیف کرد. 
18 دی ماه 1404، میدان شهید علیخانی در ملک‌شهر اصفهان رنگ خون گرفت و 4 تن از مامورین حافظ امنیت به دست آشوبگران در اقدامی فراتر از وحشیانه به شهادت رسیدند و پس از آن پیکر مطهرشان به آتش کشیده شد؛ یک سال پس از این واقعه هولناک و تلخ دو تن از عاملین این حادثه پس از طی کردن مراحل قضائی، مجازات شده و به سزای عمل خود رسیدند. 
درپی مجازات عاملین این جنایت، جبهه مدعی اصلاحات با صدور بیانیه‌ای اجرای احکام قضائی را به کاهش «اعتماد عمومی» و آب‌رفت «سرمایه اجتماعی» پیوند زده و نوشت: «امنیت، صرفاً با برخوردهای کیفری و قضائی تأمین نمی‌شود». 
مدعیان اصلاحات با صدور این بیانیه «خشونت را محکوم و بر حق مجازات خانواده قربانیان تاکید کردند» اما در اقدامی متناقض، پس از اجرای عدالت و اعدام قاتلین 4 مامور، علیه احکام قضائی در همین بیانیه موضع گرفته‌اند. به عبارتی دیگر جبهه اصلاحات خشونت را نفی می‌کند و خشن را تبرئه.
در ادامه بیانیه، این طیف سیاسی چشم روی جرم و مجرم و سوءتدبیرها و سوءمدیریت‌هایی که دشمن روی آن موج سواری کرد، بسته و حاکمیت را مقصر معرفی کرد و نوشت: «حاکمیت در قبال رخدادهایی که به از دست رفتن جان شهروندان و خدشه‌دار شدن امنیت عمومی انجامیده است، مسئولیتی انکارناپذیر دارد».

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