ایران چگونه آمریکا را به امتیازدهی وادار میکند؟
یک رسانه انگلیسی در گزارشی روایت خودش را از روشهای ایران برای وادار کردن آمریکا به امتیازدهی مطرح کرده است.
رویترز در گزارشی به بررسی راهبرد جدید ایران در جنگ با آمریکا پرداخته و معتقد است تهران با افزایش تدریجی هزینههای اقتصادی و امنیتی، واشنگتن را به سمت پذیرش خواستههای خود سوق میدهد. به گزارش تسنیم، برخی محورهای این گزارش به شرح زیر است:
1.راهبرد ایران؛ افزایش هزینههای آمریکا
رویترز مینویسد ایران با تشدید کنترلشده تنشها میخواهد هزینه ادامه رویارویی را آنقدر افزایش دهد که واشنگتن ناچار به پذیرش مطالبات تهران، بهویژه درباره تنگه هرمز، شود.
2. هر هفته یک ابزار جدید برای فشار
«مایکل نایتس» پژوهشگر اندیشکده واشنگتن میگوید ایران از آغاز جنگ تلاش کرده هر هفته با یک ابزار جدید، فشارها را بر ایالات متحده افزایش دهد؛ گاهی با گشودن یک جغرافیای تازه، گاهی با استفاده از سلاحی جدید و گاهی با انتخاب اهداف متفاوت تا همواره اهرم تازهای برای فشار داشته باشد.
3. امتیاز قبل از مذاکره
یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است تجربه مذاکرات گذشته، رهبران ایران را به این جمعبندی رسانده که هرگونه انعطاف پیش از ایجاد اهرم فشار، تنها به افزایش مطالبات آمریکا منجر میشود؛ از این رو تهران معتقد است ابتدا باید موازنه قدرت را تغییر داد و سپس وارد مذاکره
شد.
4. ایران میخواهد قواعد مذاکره را خودش تعیین کند
«ری تکیه» مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا و پژوهشگر شورای روابط خارجی، میگوید هدف تهران این است که شرایطی ایجاد کند که اگر مذاکراتی انجام شود، این ایران باشد که چارچوب و دستورکار آن را تعیین کند، نه واشنگتن.
5. جمعبندی
رویترز نتیجه میگیرد راهبرد کنونی ایران بر «فرسایش» استوار است؛ یعنی افزایش تدریجی هزینههای امنیتی، اقتصادی و تجاری برای آمریکا و متحدانش تا جایی که ادامه تقابل پرهزینهتر از پذیرش بخشی از مطالبات تهران شود. در این نگاه، زمان و استمرار فشار، مهمترین سلاح ایران محسوب میشود.