تنگه هرمز قابل معامله نیست برای آمریکا معبر باز نکنید
سرویس سیاسی -
تنگه هرمز، گلوگاه حیاتی اقتصاد جهان است. آمریکا میداند بستن این تنگه، یعنی قطع تنفس اقتصادی غرب. مسئولان نباید از هیچ گلوگاهی عقبنشینی کنند. ایران اهرمهای قدرتمندی در دست دارد؛ تنگه هرمز که جریان انرژی جهانی را با آن باید کنترل کرد. تنگه بابالمندب که دیگر اهرم کنترل مسیرهای دریایی و انرژی است. کابلهای اینترنت خلیجفارس که جریان اطلاعات را انتقال میدهد و در اختیار ما است.
رسانههای غربی و از جمله خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از ۲ مقام منطقهای ادعا کردند که مذاکرهکنندگان ایرانی و عمانی پیشنویس توافق برای بازگشایی تنگه هرمز را نهائی کرده و منتظر تأیید نهائی مقامات ارشد ایران هستند.
همچنین اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه عصر دیروز گفت: «مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر ایران و عمان، مورد تفاهم قرار گرفته است». انتشار این اخبار در حالی است که تنگه هرمز قابل معامله نیست. هر چند مقامات کشور تاکید دارند که در موضوع تنگه هرمز فقط با طرف عمانی در حال مذاکره هستند، اما این در حالی است که طرف عمانی به نیابت از آمریکا در این مذاکرات حضور دارد و منافع آمریکا را دنبال میکند.
آمریکا از هزینههای بستن تنگه هرمز درمانده است. آنها میخواهند با پایین آوردن قیمت نفت، بازارها را کنترل کنند و ذخایر خود را جبران کنند، برای اسرائیل هم زمان بخرند و در مجموع راه فرار پیدا کنند.
رهبر معظم انقلاب ۲۷ تیر ۱۴۰۵در پیامی به مناسبت حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران و تبیین مسائل مهم کشور خاطر نشان کردند: «نقض عهدهای مکرّر شیطان بزرگ نسبت به تفاهمنامه امضا شده بین رئیسجمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیسجمهور آمریکا چقدر بیارزش و نامعتبر است و زورگوئی، تمامیّتخواهی و وحشیگری، اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی میباشد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهرهی واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی، سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیرمنطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد».
تنگه هرمز، گلوگاه حیاتی اقتصاد جهان است. آمریکا میداند بستن این تنگه، یعنی قطع تنفس اقتصادی غرب. ترامپ خود اعتراف کرده که جنگ با ایران باعث رکود جهانی میشود و ذخایر نفت جهان را به خطر میاندازد. به مسئولان تأکید میکنیم که نباید گلوی دشمن را
رها کرد.
وقتی ترامپ میگوید اگر با ایران توافق نمیکردیم، ذخایر نفت ما
4 هفته دیگر تمام میشد یا در مصاحبه با آکسیوس میگوید طولانی کردن جنگ با ایران باعث رکود جهانی میشد، چرا مسئولان مربوطه در تفاهمنامه موسوم به اسلام آباد، تعهد به بازگشایی تنگه هرمز دادند؟ در جریان تفاهمنامه اسلامآباد میگفتند اعتماد به دشمن نداریم و تفاهم بر اساس تعهد در برابر تعهد است اما دشمن تعهد خود را زیرپا گذاشت. بر همین اساس مسئولان بدانند تنگه هرمز کارت معاملهای نیست و نباید برای آمریکا معبر
باز کرد.
مسئولان نباید از هیچ گلوگاهی عقبنشینی کنند. ایران اهرمهای قدرتمندی در دست دارد؛ تنگه هرمز که جریان انرژی جهانی را با آن باید کنترل کرد. تنگه بابالمندب که دیگر اهرم کنترل مسیرهای دریایی و انرژی است. کابلهای اینترنت خلیجفارس که جریان اطلاعات را انتقال میدهد و در اختیار ما است. اینها ابزارهای بازدارندگی ما هستند. نباید در ازای وعدههای دروغین، این اهرمها را به دشمن هدیه داد یا وعده بازگشایی آنها را در تفاهمنامهای بیارزش بدهیم. رهبر معظم انقلاب در بخشی از نخستین پیام خود که 21 اسفند 1404 منتشر شد، تاکید کردند: «همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود».
ایشان همچنین در پیام خود به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب که 20 فروردین 1405 منتشر شد، تصریح کردند: «این را همه باید بدانند باذن الله تعالی ما حتماً متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند را رها نمیکنیم. حتماً غرامت تکتک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد و حتماً مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم ولی به هیچوجه از حقوق حقّه خود دست نمیکشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را بهطور یکپارچه در نظر داریم».
ایران اسلامی با شُکر عملی
نعمت اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز منطقه خلیج فارس را ایمن خواهد کرد
حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای در پیام خود به مناسبت روز ملی خلیجفارس نیز تأکید کردند: «فصل نوین خلیجفارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است... ایران اسلامی با شُکر عملی نعمت اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقه خلیجفارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوءاستفادههای دشمن متخاصم را از این آبراه برخواهد چید. قواعد حقوقی و اِعمال مدیریت جدید تنگه هرمز، آسایش و پیشرفت را به نفع همه ملتهای منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن، دل ملت را شاد خواهد کرد؛ بِاِذنِ الله وَلَو کَرِهَ الکافرون».
ترامپ بارها تهدید کرد که زیرساختهای ایران را هدف قرار میدهد اما با نقشآفرینی جریان انقلاب و امت مبعوث عقبنشینی کرد وگرنه در پاسخ به تهدیدات ترامپ پاسخ بسیار قاطع، جامع و فوری از سوی برخی داده نشد. چرا مسئولان اصلی در دولت و مجلس خونخواهی امام شهید را صراحتا اعلام نکردند حتی پس از تصریح رهبر معظم انقلاب به اینکه «عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بیآبرو بگیریم. این انتقام، خواست ملّت ما است و بهطور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد». قصاص عاملان و آمران ترور امام شهید، خونخواهی و انتقام ایشان سیاست قطعی نظام است. مسئولان میبایست مطابق دستور
رهبر معظم انقلاب و خواست و مطالبه ملت مبعوث قصاص، انتقام و خونخواهی امام شهید را محقق کنند.اگر آمریکا تهدید کند به زیرساختهای ما آسیب بزند، ایران باید تهدید کند که تمام آنچه دنیای غرب را شکل داده، نابود خواهد شد. اگر آنها زیرساختهای ما را بزنند، ما باید به پالایشگاهها و جریان نفت و گاز منطقه حمله کنیم و مسیر عبور انرژی را ببندیم. آمریکا یا از سلطهجویی دست میکشد و نظم جدید را میپذیرد یا فرو میپاشد.