تفاهم با عمان یا گشایش تنگه برای آمریکا؟!(نکته)

۱- دیروز آقای غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه کشورمان اعلام کرد: «تفاهم با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. باز شدن تنگه هرمز الزامات خاص خود را دارد‌». اظهارات ایشان می‌توانست پاسخی به توئیت‌ها و مصاحبه‌های پی‌در‌پی ترامپ، وزیر خزانه‌داری آمریکا و سایر مقامات بلند‌پایه آمریکایی باشد که این روزها با ادعای نزدیکی توافق ایران و عمان و گشایش تنگه هرمز، از یک سو سعی در کنترل قیمت نفت در بازار جهانی را دارند و از سوی دیگر رئیس‌جمهور پلید آمریکا را از تنگنای خفه‌کننده‌ای که با بسته شدن تنگه هرمز با آن رو‌به‌رو شده است، نجات بدهد. اما، متاسفانه، جناب غریب‌آبادی در ادامه اظهارات خود، این احتمال امید‌آفرین را با تردید روبه‌رو کردند! ایشان در ادامه گفته‌اند: ‌«‌تفاهم درباره تنگه هرمز باید صرفاً بین ایران و عمان انجام شود‌»! البته با توجه به وابستگی عمیق عمان به آمریکا، باید این بخش از سخنان برادر عزیزمان جناب غریب‌آبادی را به «‌تفاهم بین ایران و آمریکا‌»! ترجمه کنید! ایشان فرموده‌اند «دخالت خارجی در تنگه هرمز را به هیچ‌وجه نخواهیم پذیرفت». و تاکید کرده‌اند که «‌با اجرای تفاهم جدید، دیگر مسیرهای موقت موجود در تنگه هرمز بسته خواهد شد و بخش قابل توجهی از مسیرهای ورود و خروج کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی ایران عبور خواهد کرد‌‌». آقای غریب‌آبادی توضیح نداده‌اند که وقتی می‌فرمایند؛ «‌تفاهم با عمان به معنای باز شدن

تنگه هرمز نیست‌»! مفهوم سخن بعدی ایشان چیست که «‌بخش قابل توجهی از مسیرهای ورود و خروج کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی ایران عبور خواهد کرد‌‌»! آیا عبور کشتی‌ها به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست؟!

۲- گشایش تنگه هرمز در حالی است که این روزها کمترین تردیدی باقی نمانده است که تنگه هرمز، گلوگاه حیاتی اقتصاد جهان است و بسته شدن این تنگه راه تنفس آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی آنها را مسدود کرده و به خفگی انداخته است. ترامپ، هفته گذشته بار دیگر و برای چندمین بار اعتراف کرد که «‌ذخایر نفت ما 4 هفته دیگر تمام می‌شود» و در مصاحبه با اکسیوس با نگرانی مشهود می‌گوید؛ «‌بسته بودن تنگه هرمز می‌تواند به رکود غیر‌قابل تحمل جهانی تبدیل شود‌» و یا وزیر خزانه‌داری آمریکا اعتراف می‌کند که «طولانی کردن جنگ با ایران، توان آمریکا را فرسایش می‌دهد‌» و صد‌ها نمونه دیگر از این دست که نشانه غیر‌قابل تردید کارآمدی تنگه هرمز برای ایران عزیز است و... با این حال آیا گشودن تنگه هرمز

غیر از نجات دادن دشمن از باتلاقی که در آن گرفتار شده است، می‌تواند مفهوم دیگری داشته باشد؟!

۳- اکنون این پرسش‌ها از مسئولان محترم کشورمان

در میان است که آیا تنگه هرمز یکی از اصلی‌ترین و موثرترین اهرم ما در دفاع از آب و خاک این مرز و بوم و مردم همیشه در صحنه و حماسه‌آفرین ایران عزیز نیست؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت است -که هست- چرا و با کدام توجیه منطقی قرار است این اهرم را از دست بدهیم؟ پرسش دیگر آن‌که مگر به قول حکیمانه آقای شهیدمان، جنگ ما با آمریکا و متحدانش جنگ وجودی نیست؟ و مگر براندازی و قتل‌عام مردم کشورمان را دنبال نمی‌کنند؟! اگر پاسخ این پرسش هم مثبت باشد که هست و نمی‌تواند نباشد، چرا باید یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های اقتدار خود را از دست بدهیم؟! مسئولان محترم کشورمان، بارها و به حق اعلام کرده‌اند که آمریکا و رژیم صهیونیستی و سایر متحدانشان به هیچ عهد و پیمان و هیچ‌یک از قوانین و پروتکل‌های بین‌المللی پایبند نیستند و هیچ فرصتی را برای ضربه زدن به کشورمان از دست نمی‌د‌هند. با این حال آیا گشودن تنگه هرمز باز کردن معبر و به قول شهید سلیمانی عزیز، کوچه باز ‌کردن برای فرار دشمن نیست؟! البته که هست.

حسین شریعتمداری