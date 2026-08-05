برعکسه!(گفت و شنود)

گفت: رسانه‌ها و مقامات آمریکایی و اروپایي در اعلام شکست آمریکا از هم سبقت گرفته‌اند.

گفتم: خبرنگار الجزیره از «‌جوی هود‌» دیپلمات ارشد آمریکایي می‌پرسد چرا شکست ترامپ در حمله به ایران را انکار می‌کنید؟! قرار بود نظام ایران را سرنگون کنید ولی اکنون این آمریکاست که در حال سرنگونی است.

گفت: «‌جف مارکلی‌» سناتور آمریکایی می‌گوید؛ ترامپ نمی‌تواند تاریخ را تحریف کند. ما در مقابله با ایران به شدت شکست خورده‌ایم.

گفتم: سرهنگ «‌دنیل دیویس‌» می‌گوید؛ قرار بود ایران را

به زانو درآوریم ولی آن را به ابرقدرت تبدیل کردیم و آمریکا را

به زانو درآورده‌ایم.

گفت: فایننشال تایمز می‌نویسد؛ ترامپ قرار بود ایران را تسلیم کند ولی آمریکا را تحقیر کرد.

گفتم: «‌کریک موری‌» روزنامه‌نگار معروف اسکاتلندی می‌نویسد؛ آمریکا بعد از شکست هنوز مشغول بازسازی و جبران خسارت‌های مالی و جانی خود است، اما ایران مشغول افزودن بر تعداد موشک‌ها و پهپاد‌های خود است.

گفت: «‌آنتونی اسکارا موچی» مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید، نوشته است؛ تا حالا که فرماندهان و سیاستمداران ما به جای حمله به ایران، به نیروهای خودمان ضربات کشنده زده‌اند.

گفتم: یارو با هر شلیک آر‌پی‌جی تعدادی از نیروهای خودشان را به هلاکت می‌رساند! حیوونکی آر‌پی‌جی را برعکس روی شانه‌اش گذاشته بود!