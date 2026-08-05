* امسال، ایرانی‌ها را مردم بزرگ عراق جور دیگر تکریم کردند. علاوه ‌بر حب‌الحسین یجمعنا، حب الخامنه‌ای یجمعنا هم اضافه شده بود. در مسیر کاظمین به کربلا که عمدتا عراقی هستند و ایرانی بسیار کم است تصویر آقای شهید و آقای حاضر و همچنین عکس سردار سلیمانی در مواکب و روی شیشه خودروها جلب توجه می‌کرد.

متوسل‌زاده

* اربعین را باید به تقابل با استکبار آمریکا و رژیم صهیونیستی سوق داد و آن را به انتظار و تلاش برای ظهور حضرت مهدی(عج) تبدیل نمود. این چنین اربعینی محور تمدن اسلامی هم خواهد بود.

عسکرزاده

* جبهه استکبار این روزها بیش از هر زمان دیگری خود را در تنگنا می‌بیند. شواهد متعدد نشان می‌دهد که آنها در برابر بیداری و هوشیاری ملت‌های منطقه، درمانده شده‌اند و هر روز بیش از پیش به انزوای خود افزوده‌اند. تازه‌ترین نشانه این درماندگی، اقدام ناشیانه در بستن حساب کاربری روابط عمومی سپاه در پیام‌رسان تلگرام است. این اقدام آمریکا در واکنش به ارسال اطلاعات دقیق و ارزشمند از سوی مردم غیور اردن و کویت درباره تحرکات و پایگاه‌های رژیم آمریکایی صورت گرفته است.

اعرابی

* این که ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همزمان از آمادگی برای حمله نظامی به ایران سخن می‌گوید و در عین حال، از امکان دستیابی به توافق با تهران یاد می‌کند، این رویکرد دوگانه او در واقع بازتابی از بن‌بست و ناکامی‌های پی‌درپی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران است و تصویری از سردرگمی راهبردی واشنگتن در قبال ایران را به نمایش می‌گذارد.

رضائیان

* هرگونه ایجاد شکاف در میدان، خیابان، دیپلماسی عزتمندانه و خدمات‌رسانی دولت اگر آگاهانه باشد خیانت و همراهی با ترامپ و نتانیاهو است و اگر ناآگاهانه باشد جهالت و ساده‌لوحی است که البته نتیجه آن یکی است.

صمدیان

* ان‌بی‌سی نیوز اعلام کرد ترامپ در جلسه‌ای امنیتی از کوره در رفته و از سر خشم بر سر گزینه‌های نظامی ارائه‌شده به او و عدم پیشرفت به سوی توافقی با ایران فریاد زده و ناسزا گفته است. گویا بدجوری آتش به جانشان افتاده و سرگردان شده‌اند. مجبورند یکدیگر را گاز بگیرند.

عطیه

* صدها چهره سیاسی، حقوقی و عمومی اردنی، نامه‌ای سرگشاده امضا کرده‌اند که خواستار خروج نیروهای آمریکایی از اردن شده‌اند. اکثر رسانه‌های اردنی از انتشار این نامه خودداری کرده و هشدار داده‌اند امضاکنندگان ممکن است به زندان محکوم شوند.

گنجعلی

* جریان سکولار و طرفدار غرب تصورش این بود که بعد از رحلت امام خمینی، انقلاب اسلامی تمام می‌شود و حکومت به سمت حکومت سکولار شیب پیدا خواهد کرد. اما امام شهید، مدت 37 سال از میراث فکری و آرمان خمینی کبیر در برابر جریان واداده غرب‌محور دفاع نمود‌.

راستینه

* درون جامعه اطلاعاتی آمریکا دیدگاهی در حال شکل‌گیری است که می‌گوید ترور رهبر عالی ایران یک اشتباه راهبردی بوده و سیاست شفاف هسته‌ای ایران را بدل به یک سیاست مبهم کرده است.

پارچینی

* الزیدی نخست‌وزیر عراق به دیدار خوک اپستینی رفت. در مقابل آمریکا بر سر مردم عراق بمب ریخت. این سرنوشت محتوم هر کسی است که مقابل آمریکا از خود ضعف نشان دهد. فقط با زدن می‌شود حیوان درنده را فراری داد.

بادرودی

* اگر جنگ به زیر ساخت‌ها کشیده شود‌، زیر ساخت‌های رژیم صهیونیستی نباید در امان باشد و اتفاقاً آنچه افسار آمریکایی‌ها را در این جنگ می‌کشد به نظرم آسیب به رژیم پلید صهیونی در کنار کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا می‌باشد. البته قطعا فرماندهان‌، تصمیم گیرنده هستند و آنچه تدبیر کنند قطعاً به صواب نزدیک‌تر است.

محروقی

* جان کریاکو، افسر سابق سازمان سیا، با تأکید بر شکست قطعی آمریکا در جنگ با ایران و مقایسه جنگ ایران با جنگ عراق، اظهار داشته بمباران یک کشور آسان است، اما خارج شدن از آن تقریباً غیرممکن و ما این کار را به دستور یک دولت خارجی، اسرائیل، انجام دادیم و نمی‌توانیم از آن خارج شویم.

پاک‌پرور

* خطای فاحشی است که دیپلماتی از دیپلمات‌های ما معتقد باشد بین دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان، درباره درگیری‌های آمریکا با جبهه مقاومت، تفاوت نگاه وجود دارد. باید توجه داشت حمله به ایران، حمله به لبنان و حمایت از اسرائیلی‌ها یک مسئله دوحزبی است و دموکرات‌ها هم درست مثل جمهوری‌خواهان در این کار مشارکت دارند.

سعداوی

* چگونه است که در مورد پیاده کردن قانون حجاب که حکم خداست دولت با این توجیه که مردم مخالفند پای کار نمی‌آید و اجرا نمی‌کند، ولی درمورد افزایش قیمت نان، و گران کردن قیمت آب و برق و بنزین حرفی از خواست و نظر مردم نمی‌زند و یکطرفه عمل می‌کند؟

پاکنهاد

* وزیر خارجه کشورمان با اشاره به گفت‌وگو با همتای اوکراینی خود اعلام کرد کی‌یف تأکید کرده که حمله به کشتی ایرانی غیرعمدی بوده و به‌دنبال تنش نیست. عرض می‌کنم در دنیای امروز که گرگ‌های ‌هار بین‌المللی در اطراف ایران جمع شده‌اند و زوزه می‌کشند با این ادبیات نمی‌توان از حق ملت ایران دفاع کرد.

کوزه‌گران

* مسئله فقط تحریم و دشمن خارجی نیست. بعضی‌ها در داخل، فشار اقتصادی را به مردم تحمیل می‌کنند. بعد برای حل مشکلات، نسخه‌ امتیاز دادن به دشمن را برای کشور می‌پیچند.

گواهی

* گزارشی که وزارت رفاه از وضعیت رفاهی دانشجویان تهیه کرده نشان می‌دهد از میان بیش از نیم میلیون دانشجوی دانشگاه‌های دولتی، تنها

۵,۶ درصد، یعنی حدود ۲۶ هزار نفر، به سه دهک پایین درآمدی تعلق دارند. در نقطه مقابل، نزدیک به ۶۰ درصد از صندلی‌ها در اختیار سه دهک بالای درآمدی، یعنی برخوردارترین اقشار جامعه، قرار دارد. این آمار قابل تأمل و رسیدگی است.

وحدانجو

* درحالی‌که یک فرد برای فعالیت‌های خدماتی و فنی و خوراکی سالم باید مدت‌های زیادی در صف دریافت مجوز باشد، رشد قارچ‌گونه انواع کافه، با صدور سریع مجوز و راه‌اندازی این مکان‌ها در شهرهای بزرگ کشور، جای سؤال و تامل دارد.

مصیبی

* در مراسمی که برای لیندسی گراهام ملعون برگزار شد و فیلم آن پخش گردید‌، ترامپ حتی توجهی هم به تفاله خاندان پهلوی خائن نشان نداد. بنویسید همراهی با دشمن خارجی، نه احترام می‌آورد و نه جایگاه. عاقبت همراهی با بیگانه بهتر از این نمی‌شود. اما متاسفانه بعضی عبرت نمی‌گیرند.

مشوق