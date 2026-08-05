نگرانی کشورهای عربی از ته کشیدن ذخایر موشکی آمریکا

شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی می‌نویسد کشورهای عربی در هفته‌های اخیر نگرانی‌های تازه‌ای را درباره کاهش ذخایر سامانه‌های پدافندی آمریکا مطرح کرده‌اند.

شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی می‌نویسد که کاهش شدید ذخایر سامانه‌های پدافندی آمریکا، به یکی از نگرانی‌های جدید متحدان عرب واشنگتن در خلیج‌فارس تبدیل شده است. این کشورها نگران‌اند که در صورت تشدید جنگ علیه ایران، کاهش موجودی موشک‌های رهگیر آمریکا توان دفاعی آن‌ها را در برابر حملات احتمالی ایران تضعیف

کند.

برخی محورهای این گزارش به شرح زیر است:

1. نگرانی فزاینده متحدان عرب

کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در هفته‌های اخیر نگرانی‌های تازه‌ای را درباره کاهش ذخایر سامانه‌های پدافندی آمریکا مطرح کرده‌اند؛ زیرا بیم دارند در صورت تشدید جنگ، توان مقابله با حملات تلافی‌جویانه ایران کاهش یابد.

2. امنیت کشورهای عربی به موشک‌های آمریکایی گره خورده است

بسیاری از کشورهای عربی برای دفاع هوائی خود به سامانه‌های آمریکایی مانند پاتریوت و تاد (THAAD) وابسته هستند و کاهش ذخایر این موشک‌ها می‌تواند توان آن‌ها برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را به‌طور محسوسی محدود کند.

3. نگرانی از پیامدهای هرگونه تشدید جنگ

این گزارش می‌افزاید نگرانی اصلی کشورهای عربی آن است که اگر ترامپ تصمیم به تشدید حملات علیه ایران بگیرد، خودِ این کشورها به هدف پاسخ تلافی‌جویانه ایران تبدیل شوند، در حالی که کمبود رهگیرهای آمریکایی، قدرت دفاعی آن‌ها را کاهش داده است.

4. این نگرانی در تصمیم ترامپ برای لغو حمله مؤثر بود

موضوع کاهش ذخایر موشکی و نگرانی کشورهای عربی، پیش از تصمیم ترامپ برای لغو حملات جدید علیه ایران، بار دیگر در جلسات کاخ سفید مطرح شد و یکی از عواملی بود که مقامات آمریکایی را به احتیاط بیشتر واداشت.

5. جمع‌بندی

سی‌ان‌ان نتیجه می‌گیرد که فرسایش ذخایر موشکی آمریکا دیگر فقط یک مشکل نظامی برای واشنگتن نیست، بلکه به دغدغه‌ای امنیتی برای متحدان عرب این کشور نیز تبدیل شده است؛ متحدانی که نگران‌اند در صورت گسترش جنگ، هم هدف حملات ایران قرار گیرند و هم به دلیل کمبود رهگیرهای آمریکایی، از توان دفاعی کمتری برخوردار باشند.