سیانان: بیم کشورهای عربی از انتقام ایران ترامپ را از حمله منصرف کرد
هشدارهای کشورهای عربی با گزارشهای پنتاگون درباره کاهش شدید ذخایر موشکهای رهگیر همراه شد.
شبکه سیانان در گزارشی فاش کرده است که نگرانی کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس از پاسخ تلافیجویانه ایران، یکی از عوامل اصلی عقبنشینی دونالد ترامپ از حمله به ایران بوده است. به گزارش تسنیم، به نوشته این شبکه، هشدارهای متحدان عرب در کنار کمبود مهمات و ارزیابیهای اطلاعاتی، کاخ سفید را به تعویق عملیات نظامی واداشت.
برخی محورهای این گزارش به شرح زیر است:
1. هشدار کشورهای عربی، تصمیم ترامپ را تغییر داد
منابع آگاه گفتهاند ترامپ پس از گفتوگو با متحدان خود در خاورمیانه، از اجرای حملهای که برای آخر هفته برنامهریزی شده بود، صرفنظر کرد. این کشورها به او هشدار دادند که در صورت حمله آمریکا، ایران زیرساختهای انرژی آنها را هدف خواهد گرفت.
2. لغو حمله بعد از تایید آن
این گزارش میگوید ترامپ روز جمعه با اجرای حملات گسترده موافقت کرده و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز دستور نهائی اجرای عملیات را دریافت کرده بود، اما رئیسجمهور آمریکا یک روز بعد تصمیم خود را تغییر داد و دستور توقف عملیات را صادر کرد.
3. نگرانی از حمله ایران به تأسیسات انرژی خلیجفارس
به گفته منابع آگاه، مهمترین نگرانی کشورهای عربی، حملات احتمالی ایران به زیرساختهای انرژی آنها بود؛ موضوعی که میتوانست بحران انرژی و تبعات اقتصادی گستردهای برای منطقه و بازارهای جهانی ایجاد کند.
4. کمبود مهمات آمریکا
سیانان مینویسد هشدارهای کشورهای عربی با گزارشهای پنتاگون درباره کاهش شدید ذخایر موشکهای رهگیر و همچنین ارزیابیهای اطلاعاتی درباره پیامدهای حمله به زیرساختهای حیاتی ایران همزمان شد و همین مجموعه عوامل، حتی برخی از تندروترین مشاوران ترامپ را نیز به این نتیجه رساند که عملیات باید متوقف شود.
5. نگرانی از توان دفاعی کشورهای عربی
این گزارش در بخش دیگری تأکید میکند که کشورهای عربی خلیجفارس نگراناند کاهش ذخایر سامانههای پدافندی آمریکا، توان آنها را برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی احتمالی ایران تضعیف کند؛ موضوعی که بر مخالفت آنها با هرگونه تشدید جنگ افزوده است.