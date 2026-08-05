فراخوان ارسال آثار ادبی با موضوع «رهبر شهید» منتشر شد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فراخوان ارسال آثار ادبی در قالب «داستان» با موضوع «رهبر شهید» را منتشر کرد. این فراخوان به منظور ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، معرفی ابعاد شخصیتی و اندیشه‌های رهبر شهید به نسل امروز و خلق آثاری ماندگار برای معرفی ارزش‌ها، آرمان‌ها و میراث معنوی رهبر شهید و انتقال مفاهیم به نسل‌های آینده منتشر شده است.

موضوعات پیشنهادی این فراخوان شامل «زندگی، شخصیت و سیره رهبر شهید»، «نقش رهبر شهید در اعتلای ارزش‌های ملی و دینی»، «ایثار، مقاومت و روحیه جهادی»، «تأثیر اندیشه‌ها و آرمان‌های رهبر شهید بر نسل جوان» و «روایت‌های الهام‌بخش از مجاهدت‌ها و فداکاری‌ها» است.