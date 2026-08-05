تلاش برای بقای حلقه «معاون معزول» در دفتر موسیقی وزارت ارشاد!
در حالی که اخبار واصله از پایان کار مدیرکل فعلی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاکی است، تحرکات و تقلاهای جدی برای روی کار آوردن گزینهای حاشیهساز و فاقد تخصص مرتبط، موجی از نگرانی را در میان جامعه هنری و افکار عمومی ایجاد کرده
است.
براساس گزارش فارس، شانس انتصاب فردی به نام «احمدحسین فتایی» برای تکیه بر مسند حساس ادارهکل موسیقی افزایش یافته است؛ فردی که نه به واسطه کارنامه تخصصی یا تجارب موفق در حوزه موسیقی، بلکه صرفاً به دلیل وابستگی و نزدیکی به «نادره رضایی» (معاون معزول و حاشیهساز امور هنری) مطرح شده است.
نادره رضایی که به دلیل سوءمدیریت و حواشی متعدد از سمت خود برکنار شد و اخیراً نیز با انتشار استوری در حمایت از تروریستها و قاتلان شهدای امنیت، آشکارا جای شهید و جلاد را عوض کرده بود، ظاهراً همچنان از طریق مهرههای نزدیک خود در بدنه ارشاد نفوذ دارد. فتایی که تحصیلاتش در رشته نامرتبط مدیریت مالی است، پیش از این مشاور اجرائی رضایی بوده و در اقداماتی نظیر بازسازی میلیاردی دفتر وی نقش داشته است.
انتصاب احتمالاً سفارشی فردی فاقد تخصص و سابقه در حوزه تخصصی موسیقی که تنها ویژگیاش «همولایتی بودن» و «عضویت در حلقه معاون معزول» است، این پرسش جدی را پیش روی مسئولان ارشد وزارت ارشاد قرار میدهد که آیا تغییرات مدیریتی به معنای اصلاح ساختار است یا صرفاً بازی در زمین یک حلقه سیاسی و حاشیهساز؟ افکار عمومی انتظار دارد وزارت ارشاد با نفی نفوذ جریانهای مسئلهدار، سکان مدیریتهای کلیدی را به مدیران متعهد، متخصص و کارآزموده بسپارد.