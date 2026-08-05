انتشار خاطرات شنیده نشده از سیدحسن نصرالله

کتاب «ذکریاتی مع أبی» با ترجمه بشری صاحبی از سوی انتشارات امیرکبیر به چاپ خواهد رسید.

«ذکریاتی مع أبی»، عنوان اولین کتابی است که از خانواده شهید عزیز، سیدحسن نصرالله سال گذشته به زبان عربی در جهان عرب منتشر و توزیع شد. این اثر که به قلم حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدمحمدمهدی نصرالله، فرزند ایشان، نوشته شده تلاش دارد تصویری کمتر بازگو شده از دبیرکل شهید حزب‌الله را به مخاطبان خود نشان دهد.

نصرالله در مقدمه این اثر عنوان کرده است که نوشتن درباره شخصیتی با جایگاه و عظمت پدرش کاری دشوار و پر از غصه بوده است؛ زیرا هر خاطره با اشک و بغض همراه می‌شد. او توضیح داده که کوشیده است با حفظ سادگی واژه‌ها، تصویر واقعی و صمیمی از دوران کودکی و رابطه پدر و فرزند به‌ویژه در خانه، مدرسه و زندگی روزمره ارائه دهد.

صاحبی، مترجم کتاب درباره اهمیت مطالعه این خاطرات از دبیرکل شهید حزب‌الله به تسنیم گفت: آنچه در این خاطرات بسیار مشهود است، مهربانی بی‌حدوحصر سیدحسن نصرالله است. تصویری که فرزند ایشان از این شهید بزرگوار، عالم گرانقدر و فرمانده ارشد ارائه می‌کند، تصویر مردی مقتدر و مهربان است. لحظات عاطفی و انسانی بسیاری در این خاطرات وجود دارد که آدمی را به حیرت می‌اندازد.