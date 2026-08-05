روحالامین از میراث فرهنگی رهبر شهید میگوید!
مجموعه تلویزیونی «روحالامین» با محوریت بررسی ابعاد برجسته فرهنگی و هنری شخصیت «رهبر شهید» و روایت سوگ و وداع هنرمندان استانهای مختلف کشور روی آنتن شبکه نسیم سیما رفت.
محمدعلی خبیر، تهیهکننده این برنامه در گفتوگو با خبرنگار کیهان با بیان اینکه ابعاد شخصیتی رهبر شهید فراتر از یک رهبر سیاسی و شخصیتی برجسته در عرصه فرهنگ و هنر بود، اظهار داشت: نام برنامه تلفیقی از یاد و خاطره امام خمینی(ره) و تخلص شعری رهبر شهید است. این مجموعه با هدف انعکاس ارادت هنرمندانی طراحی شد که امکان حضور در مراسم تشییع شهرهای بزرگ را نداشتند.
وی افزود: میهمانان برنامه از میان اساتید پیشکسوت و چهرههای شاخص استانی نظیر کوروش زارعی، علیرضا قزوه، ناصر فیض، عبدالحمید قدیریان و حتی هنرمندان بینالمللی همچون ایمن جابر (از لبنان) انتخاب شدهاند تا روایتی صمیمی از دیدارهای فرهنگی خود با ایشان را ثبت کنند.
همچنین مالک سراج، مجریبازیگر این برنامه در گفتوگو با کیهان، باور و دغدغه قلبی را انگیزه اصلی خود برای اجرای این اثر دانست و گفت: استفاده از پلاتوهای بداهه و بیان خاطرات بیواسطه و ارادت دلی میهمانان به رهبر شهید، فضائی متفاوت و اثرگذار را برای مخاطبان خلق کرده است.