جنگ با ایران پایان کدخدایی آمریکا است!

در ادامه اذعان چهره‌های مطرح رسانه‌ای و سیاسی غرب به شکست راهبردی کاخ سفید در مواجهه با اقتدار جمهوری اسلامی ایران، «تاکر کارلسون» مجری مشهور و برجسته آمریکایی در موضع‌گیری جنجالی جدیدی، تقابل نظامی با ایران را تیر خلاص به نفوذ و سیطره ادعایی آمریکا در جهان دانست.

به گزارش خبرنگار کیهان، کارلسون با اشاره به هشدارهای پیشین خود به ترامپ درخصوص تبعات خانمان‌سوز هرگونه ماجراجویی علیه ایران تأکید کرد: «هر کسی که با دقت اوضاع را دنبال می‌کرد، می‌دانست که جنگ با ایران به‌هیچ‌وجه قابل پیروزی نیست و تنها به ایالات متحده آسیب خواهد زد. من بارها و پیش از آن‌که ترامپ دست به این اقدام بزند، این موضوع را به او گوشزد کرده بودم.»

این مجری سرشناس آمریکایی با اذعان به اینکه این رویداد صرفاً یک خطای تاکتیکی یا اشتباه ساده محاسباتی نبوده، افزود: «این حادثه به‌منزله پایان یک دوره کامل در تاریخ جهان بود؛ دوره‌ای که در آن ایالات متحده از قدرت کافی برای تأثیرگذاری بر رویدادها برخوردار بود. به نظر من، دوران نفوذ و قدرت آمریکا به‌دلیل همین مسئله به پایان رسیده و این موضوع به‌شدت سطح زندگی در آمریکا و اروپای غربی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»

کارلسون در پایان با صراحت تمام، سیاست‌های جنگ‌طلبانه واشنگتن در برابر ملت ایران را تخطئه کرد و گفت: «تصمیم برای جنگ با ایران، فاجعه‌بارترین و اشتباه‌ترین تصمیمی بود که یک رئیس‌جمهور آمریکایی در طول عمر من اتخاذ کرده است و هیچ تصمیم دیگری حتی به اندازه آن مخرب نبوده است.»

این اظهارات افشاگرانه بار دیگر حقیقتِ افول مهارنشدنی امپراتوری پوشالی آمریکا و تثبیت اقتدار شکست‌ناپذیر جمهوری اسلامی ایران را در برابر دیدگان جهانیان به تصویر می‌کشد.