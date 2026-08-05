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کد خبر: ۳۳۵۵۳۳
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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تشییع شهیدان فتحی و درهم‌فروش در همدان

همدان- خبرنگار کیهان: 
پیکرهای مطهر شهید علیرضا فتحی و شهید امیرعباس درهم‌فروش با حضور گسترده مردم شهیدپرور همدان تشییع و در آیین‌هایی جداگانه به خاک سپرده 
شد.
شهید علیرضا فتحی، که نهم مرداد امسال در جریان درگیری با افراد مسلح در شهرستان شادگان استان خوزستان مجروح شده بود، پس از انتقال به بیمارستانی در اهواز، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید. 
پیکر مطهر این شهید در روستای گوراب از توابع شهرستان ملایر بر دستان مردم قدرشناس تشییع و در زادگاهش آرام گرفت.
همچنین پیکر مطهر پاسدار شهید امیرعباس درهم‌فروش، از نیروهای مستشاری نظامی که در پی حمله سعودی- آمریکایی در استان دیاله عراق به شهادت رسیده بود، همزمان با راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در همدان تشییع شد و سپس در آستان مقدس شاهزاده حسین(ع) این شهر به خاک سپرده شد.

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